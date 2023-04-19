Paulo André Camilo tem data para voltar a competir e mira Olimpíadas de Paris

Paulo André Camilo já tem data e local para retornar às pistas. Em coletiva de imprensa realizada na noite desta terça-feira (18), o velocista e ex-BBB anunciou que vai disputar o Mundial de Atletismo, que acontece na França entre 8 e 17 de julho, e também vai competir nos Jogos Pan-Americanos do Chile, entre outubro e novembro. Competições que são importantes para que o capixaba entre forte na de corrida olímpica para Paris-2024.
“Essas são as duas competições-chave desse ano que eu quero chegar 200% e brigar por essas medalhas”, declarou Paulo André, que espera conquistar a medalha de ouro mais uma vez com seus companheiros no revezamento 4x100m.
Questionado por que o retorno às pistas vai acontecer apenas mais de um ano após ter deixado a casa mais vigiada do Brasil como o vice-campeão do Big Brother Brasil 2022, sendo que ainda em maio de 2022 realizou um treino aberto na Ufes em que deixou no ar que a volta às competições seria mais rápida, PA esclareceu o momento que viveu.
“Fui tendo uma demanda (compromissos publicitários) muito alta, e eu tive que escolher entre resolver a vida da minha família ou não, e eu optei por isso”, afirmou o atleta, que aos 24 anos, também afirmou que está bem fisicamente e pretende competir até quando estiver bem. "Fisiologicamente falando, o auge de um competidor de atletismo é entre 26 e 28 anos, depois disso começa a cair um pouco. Então na questão da idade eu tô muito tranquilo, to novo e tenho muito gás para dar na pista”, analisou.
A categoria em que vai correr ainda é um dilema para o corredor capixaba. Isso porque ele disputou as Olimpíadas de Tóquio nos 100m e no revezamento 4x100m. No entanto, segundo ele, seu biotipo é o ideal para a corrida de 200m.
“Os especialistas dizem que eu sou corredor de 200m, mas eu particularmente gosto muito da corrida de 100m, por isso vou me preparar para correr as duas provas. Na última Olimpíada eu optei por não correr o 200m para chegar descansado na prova de revezamento, que era o grande foco e chance de medalha do Brasil.”