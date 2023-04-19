Paulo André Camilo tem data para voltar a competir e mira Olimpíadas de Paris

Paulo André Camilo em entrevista coletiva na noite desta terça-feira (18) Crédito: Guilherme Marques

Paulo André Camilo já tem data e local para retornar às pistas. Em coletiva de imprensa realizada na noite desta terça-feira (18), o velocista e ex-BBB anunciou que vai disputar o Mundial de Atletismo, que acontece na França entre 8 e 17 de julho, e também vai competir nos Jogos Pan-Americanos do Chile, entre outubro e novembro. Competições que são importantes para que o capixaba entre forte na de corrida olímpica para Paris-2024.

“Essas são as duas competições-chave desse ano que eu quero chegar 200% e brigar por essas medalhas”, declarou Paulo André, que espera conquistar a medalha de ouro mais uma vez com seus companheiros no revezamento 4x100m.

“Fui tendo uma demanda (compromissos publicitários) muito alta, e eu tive que escolher entre resolver a vida da minha família ou não, e eu optei por isso”, afirmou o atleta, que aos 24 anos, também afirmou que está bem fisicamente e pretende competir até quando estiver bem. "Fisiologicamente falando, o auge de um competidor de atletismo é entre 26 e 28 anos, depois disso começa a cair um pouco. Então na questão da idade eu tô muito tranquilo, to novo e tenho muito gás para dar na pista”, analisou.

A categoria em que vai correr ainda é um dilema para o corredor capixaba. Isso porque ele disputou as Olimpíadas de Tóquio nos 100m e no revezamento 4x100m. No entanto, segundo ele, seu biotipo é o ideal para a corrida de 200m.