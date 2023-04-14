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Oportunidade

Projeto Campeões de Futuro abre vagas para nova turma de ginástica rítmica

A aula inaugural será realizada na próxima terça-feira (18), às 14 horas, no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, localizado em Vitória

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 17:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2023 às 17:34
O projeto Campeões de Futuro acontece no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho
O projeto Campeões de Futuro acontece no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho Crédito: Sesport/Divulgação
O projeto Campeões de Futuro, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), vai abrir vagas para uma nova turma de ginástica rítmica. A aula inaugural será realizada na próxima terça-feira (18), às 14 horas, no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, localizado em Vitória.
Ao todo, são 20 vagas destinadas para crianças de 6 a 12 anos. Para se inscrever, basta comparecer no dia da aula inaugural e preencher uma ficha com a professora. As aulas serão ministradas todas as terças-feiras e quintas-feiras, das 14h às 15h. Ao iniciar as atividades no projeto, todas as crianças receberão uniformes e aparelhos para a prática do esporte.
Atualmente, o projeto atende cerca de 50 crianças e adolescentes na modalidade. Grandes nomes da ginástica passaram pelo Campeões de Futuro, como a atleta olímpica Geovanna Santos, que continua seus treinamentos na sede da Sesport, e a medalhista de bronze com a seleção brasileira no Mundial da Grécia, no mês passado, Sofia Madeira.

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