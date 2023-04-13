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Time capixaba disputa Copa Libertadores de Futebol 7 no Uruguai

Competição começa nesta quinta-feira (13), em Montevidéu, e a delegação do Unicapixaba vai em busca da conquista do tricampeonato

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 10:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2023 às 10:05
Unicapixaba já foi campeã nas edições 2019 e 2022
Unicapixaba já foi campeã nas edições 2019 e 2022 Crédito: Sesport/Divulgação
A equipe do Unicapixaba está prestes a disputar mais uma Copa Libertadores de Futebol 7. A competição começa nesta quinta-feira (13), e será realizada em Montevidéu, no Uruguai. Os capixabas viajam com a intenção de brigar pelo título de tricampeão do torneio.
Confiantes na conquista de uma terceira taça, a equipe Unicapixaba já foi campeã nas edições 2019 e 2022, que foram realizadas no Peru e no México, respectivamente. O gerente de futebol Rodrigo Aguiar, que acompanhou os treinos da equipe, comentou sobre a expectativa de mais um desafio.
“Estamos indo para vencer, até por sermos os campeões de duas edições da Copa Libertadores. Os argentinos e mexicanos são adversários difíceis. Eles são as duas forças da modalidade, mas estamos confiantes”, disse.
A Copa Libertadores é a principal competição sul-americana da modalidade e vai garantir vaga no Campeonato Mundial 2023. Além dos capixabas, outros três times brasileiros também vão participar do torneio. Ao todo, serão nove países brigando pelo título, como Uruguai, Argentina, Venezuela e México.

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