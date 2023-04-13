Time capixaba disputa Copa Libertadores de Futebol 7 no Uruguai

Unicapixaba já foi campeã nas edições 2019 e 2022 Crédito: Sesport/Divulgação

A equipe do Unicapixaba está prestes a disputar mais uma Copa Libertadores de Futebol 7. A competição começa nesta quinta-feira (13), e será realizada em Montevidéu, no Uruguai. Os capixabas viajam com a intenção de brigar pelo título de tricampeão do torneio.

Confiantes na conquista de uma terceira taça, a equipe Unicapixaba já foi campeã nas edições 2019 e 2022, que foram realizadas no Peru e no México, respectivamente. O gerente de futebol Rodrigo Aguiar, que acompanhou os treinos da equipe, comentou sobre a expectativa de mais um desafio.

“Estamos indo para vencer, até por sermos os campeões de duas edições da Copa Libertadores. Os argentinos e mexicanos são adversários difíceis. Eles são as duas forças da modalidade, mas estamos confiantes”, disse.