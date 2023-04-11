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Dose dupla

André Stein conquista medalha de ouro no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Ao lado do companheiro George, capixaba derrotou a dupla Krou/Gauthier-Rat (FRA) por 2 sets a 0 e venceu a etapa de Itapema pela segunda vez; a primeira foi pelo Circuito Nacional

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2023 às 15:53
André e George comemoram mais um título em Itapema
André e George comemoram mais um título em Itapema Crédito: Mauricio Val/FVImagem/CBV
O capixaba André Stein conquistou a medalha de ouro, ao lado de seu companheiro George, da etapa de Itapema do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Eles subiram ao lugar mais alto do pódio após derrotarem a dupla Krou/Gauthier-Rat (FRA) por 2 sets a 0 (21/16 e 21/13), no último domingo (9). Na última semana, a dupla brasileira havia conquistado a etapa do mesmo local, dessa vez pelo Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.
A lista de conquistas de André e George em Itapema só aumenta. Agora, André tem quatro títulos do Circuito Mundial (2018, 2021, 2022 e 2023), além de dois ouros (2017 e 2023), uma prata (2022) e um bronze (2021) no Circuito Brasileiro. Além do tricampeonato no Circuito Mundial, George conquistou um ouro (2023), duas pratas (2017 e 2022) e um bronze (2021) no Brasileiro.
Capixaba André Stein no topo do pódio ao lado do seu companheiro George
Capixaba André Stein no topo do pódio ao lado do seu companheiro George Crédito: Mauricio Val/FVImagem/CBV
Para o capixaba, o local tem grande influência para o bom resultado. “Jogar em Itapema para a gente é realmente especial. A gente já entra mais confiante, mais alegre dentro de quadra, chamando a torcida. Isso faz a diferença para a gente. No final as coisas dão mais certo. É incrível jogar aqui sempre, especial demais e não tem mais o que falar, só agradecer mesmo”.

Próximas etapas

O Brasil sedia mais duas etapas do Circuito Mundial na sequência. Da Meia Praia, a competição segue para o Rio de Janeiro, onde Saquarema recebe o Challenge de 13 a 16 de abril. O Elite de Uberlândia acontece de 26 a 30 de abril.

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