André Stein conquista medalha de ouro no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

O capixaba André Stein conquistou a medalha de ouro, ao lado de seu companheiro George, da etapa de Itapema do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Eles subiram ao lugar mais alto do pódio após derrotarem a dupla Krou/Gauthier-Rat (FRA) por 2 sets a 0 (21/16 e 21/13), no último domingo (9). Na última semana, a dupla brasileira havia conquistado a etapa do mesmo local, dessa vez pelo Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.
A lista de conquistas de André e George em Itapema só aumenta. Agora, André tem quatro títulos do Circuito Mundial (2018, 2021, 2022 e 2023), além de dois ouros (2017 e 2023), uma prata (2022) e um bronze (2021) no Circuito Brasileiro. Além do tricampeonato no Circuito Mundial, George conquistou um ouro (2023), duas pratas (2017 e 2022) e um bronze (2021) no Brasileiro.
Para o capixaba, o local tem grande influência para o bom resultado. “Jogar em Itapema para a gente é realmente especial. A gente já entra mais confiante, mais alegre dentro de quadra, chamando a torcida. Isso faz a diferença para a gente. No final as coisas dão mais certo. É incrível jogar aqui sempre, especial demais e não tem mais o que falar, só agradecer mesmo”.
Próximas etapas
O Brasil sedia mais duas etapas do Circuito Mundial na sequência. Da Meia Praia, a competição segue para o Rio de Janeiro, onde Saquarema recebe o Challenge de 13 a 16 de abril. O Elite de Uberlândia acontece de 26 a 30 de abril.