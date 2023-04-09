Conheça os vencedores da 10ª edição da Corrida da Penha em Vila Velha

A 10ª edição da Corrida da Penha, tradicional evento do calendário capixaba, ocorreu neste domingo (9) e agitou as ruas de Vila Velha. Cerca de mil competidores partiram da Praça dos Ciclistas, localizada na Avenida Estudante José Júlio de Souza, na Praia de Itaparica, e cruzaram a linha de chegada no Parque da Prainha. Foram 7 km de percurso e uma premiação total de R$ 12.000,00. O evento faz parte das comemorações da Festa da Penha, terceira maior festa religiosa do Brasil.
Na categoria Faixa Etária (Masculino/Feminino), foram premiados os três primeiros colocados de cada grupo - 16 a 19 anos / 20 a 24 anos / 25 a 29 anos / 30 a 34 anos / 35 a 39 anos / 40 a 44 anos / 45 a 49 anos / 50 a 54 anos / 55 a 59 anos / 60 a 64 anos / 65 a 69 anos / acima de 70 anos: 1º lugar: troféu; 2º lugar: medalha especial; 3º lugar: medalha especial.
Já na categoria ACD - atletas com deficiência (masculino / feminino), o vencedor recebeu um troféu, e o segundo e terceiro colocados receberam uma medalha especial.
Confira os resultados
Categoria Geral Masculino
- 1º Gilmar Silvestre, 34 anos - 21 minutos e 04 segundos
- 2º Edimilson dos Reis Santana, 36 anos - 21 minutos e 11 segundos
- 3º Valério de Souza Fabiano, 35 anos - 21 minutos e 22 segundos
Categoria Geral Feminino
- 1º Larissa Marcelle Moreira Quintao, 37 anos - 24 minutos e 28 segundos
- 2º Jaciane Barroso, 36 anos - 24 minutos e 41 segundos
- 3º Mirlene Da Silva dos Santos, 38 anos - 25 minutos e 13 segundos
Premiação da 10ª edição da Corrida da Penha
Categoria Deficiente Masculino
- 1º Paulo Cesar da Silva Filho, 26 anos - 26 minutos e 11 segundos
- 2º Giovanny Luiz Dorti Milagre, 17 anos - 32 minutos e 04 segundos
- 3º Rachid Rezende Buaiz, 49 anos - 36 minutos e 58 segundos
Categoria Deficiente Feminino
- 1º Adriana Mascarenhas, 47 anos - 45 minutos e 27 segundos
- 2º Aline Vieira Alves, 40 anos - 56 minutos e 30 segundos