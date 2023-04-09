Conheça os vencedores da 10ª edição da Corrida da Penha em Vila Velha

Na categoria Faixa Etária (Masculino/Feminino), foram premiados os três primeiros colocados de cada grupo - 16 a 19 anos / 20 a 24 anos / 25 a 29 anos / 30 a 34 anos / 35 a 39 anos / 40 a 44 anos / 45 a 49 anos / 50 a 54 anos / 55 a 59 anos / 60 a 64 anos / 65 a 69 anos / acima de 70 anos: 1º lugar: troféu; 2º lugar: medalha especial; 3º lugar: medalha especial.