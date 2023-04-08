Americana agredida por surfista capixaba registra boletim de ocorrência

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver Sara Taylor se aproximando de JP já em solo. "Você gosta de bater na cara de mulheres?", perguntou a amiga da americana. "Você parece um homem.", retruca o brasileiro. Ao notar que é filmado, ele tenta bater na câmera e na surfista, que tenta segurar o braço de Azevedo, mas é atingida novamente. O registro contradiz o que capixaba alegou anteriormente, que havia sido insultado por Sara e a companheira.

A surfista americana também comentou que espera que JP seja punido. "Eu quero que eles paguem pelo que fizeram", disse. Sara Taylor contou às autoridades locais sobre o histórico de agressões de João Paulo Azevedo. "Eu falei para eles que essa não foi a primeira vez que ele bateu em mulheres, mas que dessa vez foi filmado"

Entenda o caso

Na última quarta-feira, dia 5, a surfista americana Sara Taylor foi agredida por um brasileiro enquanto surfava em Bali, na Indonésia. Em vídeo divulgado em suas redes sociais na última quarta-feira, a surfista mostra o momento em que levou um soco de João Paulo Azevedo, conhecido como JP Azevedo.

Surfista capixaba agrediu surfista americana durante competição e gerou revolta no mundo do esporte Crédito: Reprodução/Instagram

"Depois de pegar minha primeira onda, o amigo do cara (que ela cortou) me deu um soco na cabeça e, depois de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie (seu amigo) na praia por filmá-lo. Isso é insano, alguém sabe quem são (esses cara)?", perguntou Sara Taylor na legenda do vídeo da agressão.

Segundo o jornal A Gazeta, o brasileiro explicou o que motivou o ocorrido e disse ter se confundido. "Não sei como a confusão começou, de fato. A vi empurrando meu amigo, achei que era um homem e fui defender. Depois que bati, eu vi que ela estava usando sutiã, pedi desculpas e ela não aceitou. Quando estávamos no solo, ela foi ao meu carro, pegou minha prancha e começou a quebrar. A partir daí, eu só me defendi", respondeu.