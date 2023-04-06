Surfista capixaba que agrediu mulher diz que se confundiu: "achei que era um homem"

JP Azevedo acertou Sara Taylor com socos no mar e em solo Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Após acertar um soco na surfista americana Sara Taylor na tarde desta quarta-feira (5), em Bali, uma ilha da Indonésia, o atleta capixaba João Paulo Azevedo, conhecido como JP Azevedo no meio esportivo, disse que bateu na americana por se confundir e ‘achar que ela era um homem’.

Segundo o capixaba, a confusão teria começado quando ele foi defender um amigo ainda dentro do mar. Em conversa com a reportagem, JP Azevedo também relatou que a briga continuou em solo, pois Sara não aceitou seu pedido de desculpas.

“Não sei como a confusão começou de fato. Vi ela empurrando meu amigo, achei que era um homem e fui defender. Depois que bati, eu vi que ela estava usando sutiã, pedi desculpas e ela não aceitou. Quando estávamos no solo, ela foi no meu carro, pegou minha prancha e começou a quebrar. A partir daí eu só me defendi”, diz JP.

Nas redes sociais, diversos comentários criticam a postura do atleta capixaba, que afirmou estar recebendo ameaças. “Muita gente está me enviando mensagens sem nem ter noção do que aconteceu. Estão tirando conclusões precipitadas e esse vídeo está editado. Eu nunca, em hipótese alguma, bateria em alguma mulher”, complementou o João Paulo, que após o episódio desativou suas redes sociais na internet.

O surfista brasileiro vive na ilha de Bali desde 2019, quando chegou na Indonésia para a gravação de um documentário. Com a chegada da pandemia no ano seguinte, JP decidiu ficar no país asiático, onde se casou com uma jovem do País de Gales, e teve um filho, que atualmente tem nove meses.

Felipe Rangel, um amigo de JP que também vive na Indonésia, disse à reportagem que Bali está “lotada de russos e australianos cabeludos, que acabam se confundindo com mulheres” durante as sessões de surfe.

“A Sara teria jogado água na cara do João Paulo (JP) e ele deu um soco na cabeça dela. Mas até aí ele não tinha percebido que era mulher, logo na sequência ele pediu desculpas. Mas no solo ela foi para cima dele ao lado da namorada”, contou Felipe. De acordo com Rangel, Sara estaria acompanhada da namorada, que seria outra vítima agredida por JP e por seu amigo.

Chocada com o acontecimento, Sara Taylor divulgou as imagens em suas redes sociais. Na postagem, ela inclusive pede aos seus seguidores que a ajudem a identificar os dois surfistas envolvidos no episódio violento. Brasileiros identificaram o capixaba JP Azevedo e o marcaram na postagem.

"Depois de droppar na minha primeira onda (surfista pegar a mesma onda da americana), o amigo do cara me deu um soco na cabeça. E depois (na areia) de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie McHarg na praia por filmá-lo. Isso é insano, alguém sabe quem são?", postou a surfista.

Charlie McHarg, que estava acompanhando a americana na praia começou a filmar os dois surfistas. Foi o suficiente para uma nova confusão. Os homens tentaram impedir a filmagem de Charlie e tentaram acertar Sara Taylor mais uma vez.