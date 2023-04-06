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Surfista capixaba agride mulher no mar em praia de Bali

João Paulo Azevedo, mais conhecido como JP Azevedo no esporte, acertou um soco na surfista americana Sara Taylor

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 22:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2023 às 22:51
O surfista capixaba João Paulo Azevedo, mais conhecido no esporte como JP Azevedo, agrediu a surfista americana Sara Taylor durante uma sessão de surfe em uma praia de Bali, ilha da Indonésia, no continente asiático, nesta quarta-feira (5). A confusão, que aconteceu dentro d'água também teve a participação de outro homem, que ainda não foi identificado.
Chocada com o acontecimento, a própria surfista divulgou as imagens em suas redes sociais. Na postagem, ela inclusive pede aos seus seguidores que a ajudem a identificar os dois surfistas envolvidos no episódio violento. Brasileiros identificaram o capixaba JP Azevedo e o marcaram na postagem. 
"Depois de droppar na minha primeira onda (surfista pegar a mesma onda da americana), o amigo do cara me deu um soco na cabeça. E depois (na areia) de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie McHarg na praia por filmá-lo. Isso é insano, alguém sabe quem são?", postou a surfista.
Como bem relatou Sara Taylor, a confusão continuou na areia da praia. Charlie McHarg, que estava acompanhando a americana na praia começou a filmar os dois surfistas. Foi o suficiente para uma nova confusão. Os homens tentaram impedir a filmagem de Charlie e tentaram acertar Sara Taylor mais uma vez.  
O acontecimento provocou revolta no mundo do surfe. Centenas de internautas comentaram na publicação de Sara. Ainda não há confirmação que a surfista americana registrou queixa contra os dois surfistas.

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