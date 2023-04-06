Surfista capixaba agride mulher no mar em praia de Bali

O surfista capixaba João Paulo Azevedo, mais conhecido no esporte como JP Azevedo, agrediu a surfista americana Sara Taylor durante uma sessão de surfe em uma praia de Bali, ilha da Indonésia, no continente asiático, nesta quarta-feira (5). A confusão, que aconteceu dentro d'água também teve a participação de outro homem, que ainda não foi identificado.

Chocada com o acontecimento, a própria surfista divulgou as imagens em suas redes sociais. Na postagem, ela inclusive pede aos seus seguidores que a ajudem a identificar os dois surfistas envolvidos no episódio violento. Brasileiros identificaram o capixaba JP Azevedo e o marcaram na postagem.

"Depois de droppar na minha primeira onda (surfista pegar a mesma onda da americana), o amigo do cara me deu um soco na cabeça. E depois (na areia) de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie McHarg na praia por filmá-lo. Isso é insano, alguém sabe quem são?", postou a surfista.

Como bem relatou Sara Taylor, a confusão continuou na areia da praia. Charlie McHarg, que estava acompanhando a americana na praia começou a filmar os dois surfistas. Foi o suficiente para uma nova confusão. Os homens tentaram impedir a filmagem de Charlie e tentaram acertar Sara Taylor mais uma vez.