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Em Bali

Surfista capixaba lamenta agressão à americana: "Arrependido e envergonhado"

JP Azevedo admitiu que perdeu a cabeça e sua atitude foi inadequada, mas alegou que o vídeo foi editado e que ele também foi agredido e insultado pela surfista e sua companheira

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2023 às 19:25
O surfista capixaba JP Azevedo, que agrediu a americana Sara Taylor fez um pronunciamento oficial na tarde desta quinta-feira (6). Após toda a repercussão negativa do episódio que ocorreu em uma praia de Bali, na Indonésia, Azevedo disse que está "arrependido e envergonhado" de tudo que aconteceu. (Confira o vídeo acima)
"Inicialmente gostaria de falar que estou profundamente arrependido e envergonhado por tudo que aconteceu. Acabei perdendo a cabeça e cometendo atitudes inadequadas. Estou muito arrependido", afirmou logo no início do vídeo. 
Na sequência, o capixaba afirmou que o vídeo foi editado e deu a entender que as cenas em que ele foi agredido e insultado não apareceram nas imagens. "Sem querer justificar minha atitude, o vídeo publicado pela menina foi editado e me coloca em uma condição muito delicada. O evento desastroso ocorreu por conta de um desentendimento em que eu também fui agredido, desrespeitado e insultado pelo casal", pontuou. 

Relembre o caso

O surfista capixaba João Paulo Azevedo, mais conhecido no esporte como JP Azevedo, agrediu a surfista americana Sara Taylor durante uma sessão de surfe em uma praia de Bali, ilha da Indonésia, no continente asiático, nesta quarta-feira (5). A confusão, que aconteceu dentro d'água também teve a participação de outro homem, que ainda não foi identificado.
Chocada com o acontecimento, a própria surfista divulgou as imagens em suas redes sociais. Na postagem, ela inclusive pediu aos seus seguidores ajuda para identificar os dois surfistas envolvidos no episódio violento. Brasileiros identificaram o capixaba JP Azevedo e o marcaram na postagem.
"Depois de droppar na minha primeira onda (surfista pegar a mesma onda da americana), o amigo do cara me deu um soco na cabeça. E depois (na areia) de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie McHarg na praia por filmá-lo. Isso é insano, alguém sabe quem são?", postou a surfista.
Como bem relatou Sara Taylor, a confusão continuou na areia da praia. Charlie McHarg, que estava acompanhando a americana na praia começou a filmar os dois surfistas. Foi o suficiente para uma nova confusão. Os homens tentaram impedir a filmagem de Charlie e tentaram acertar Sara Taylor mais uma vez.

JP Azevedo afirmou que se confundiu

JP Azevedo  disse que bateu na americana por se confundir e ‘achar que ela era um homem’. Segundo o capixaba, a confusão teria começado quando ele foi defender um amigo ainda dentro do mar. Em conversa com a reportagem, JP Azevedo também relatou que a briga continuou em solo, pois Sara não aceitou seu pedido de desculpas.
“Não sei como a confusão começou de fato. Vi ela empurrando meu amigo, achei que era um homem e fui defender. Depois que bati, eu vi que ela estava usando sutiã, pedi desculpas e ela não aceitou. Quando estávamos no solo, ela foi no meu carro, pegou minha prancha e começou a quebrar. A partir daí eu só me defendi”, diz JP.
Nas redes sociais, diversos comentários criticam a postura do atleta capixaba, que afirmou estar recebendo ameaças. “Muita gente está me enviando mensagens sem nem ter noção do que aconteceu. Estão tirando conclusões precipitadas e esse vídeo está editado. Eu nunca, em hipótese alguma, bateria em alguma mulher”, complementou o João Paulo, que após o episódio desativou suas redes sociais na internet.

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