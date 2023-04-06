Surfista capixaba lamenta agressão à americana: "Arrependido e envergonhado"

"Inicialmente gostaria de falar que estou profundamente arrependido e envergonhado por tudo que aconteceu. Acabei perdendo a cabeça e cometendo atitudes inadequadas. Estou muito arrependido", afirmou logo no início do vídeo.

Na sequência, o capixaba afirmou que o vídeo foi editado e deu a entender que as cenas em que ele foi agredido e insultado não apareceram nas imagens. "Sem querer justificar minha atitude, o vídeo publicado pela menina foi editado e me coloca em uma condição muito delicada. O evento desastroso ocorreu por conta de um desentendimento em que eu também fui agredido, desrespeitado e insultado pelo casal", pontuou.

Relembre o caso

Chocada com o acontecimento, a própria surfista divulgou as imagens em suas redes sociais. Na postagem, ela inclusive pediu aos seus seguidores ajuda para identificar os dois surfistas envolvidos no episódio violento. Brasileiros identificaram o capixaba JP Azevedo e o marcaram na postagem.

"Depois de droppar na minha primeira onda (surfista pegar a mesma onda da americana), o amigo do cara me deu um soco na cabeça. E depois (na areia) de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie McHarg na praia por filmá-lo. Isso é insano, alguém sabe quem são?", postou a surfista.

Como bem relatou Sara Taylor, a confusão continuou na areia da praia. Charlie McHarg, que estava acompanhando a americana na praia começou a filmar os dois surfistas. Foi o suficiente para uma nova confusão. Os homens tentaram impedir a filmagem de Charlie e tentaram acertar Sara Taylor mais uma vez.

JP Azevedo afirmou que se confundiu

JP Azevedo disse que bateu na americana por se confundir e ‘achar que ela era um homem’. Segundo o capixaba, a confusão teria começado quando ele foi defender um amigo ainda dentro do mar. Em conversa com a reportagem, JP Azevedo também relatou que a briga continuou em solo, pois Sara não aceitou seu pedido de desculpas.

“Não sei como a confusão começou de fato. Vi ela empurrando meu amigo, achei que era um homem e fui defender. Depois que bati, eu vi que ela estava usando sutiã, pedi desculpas e ela não aceitou. Quando estávamos no solo, ela foi no meu carro, pegou minha prancha e começou a quebrar. A partir daí eu só me defendi”, diz JP.