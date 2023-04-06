Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futuro

Anderson Varejão participa de clínica de basquete no Tancredão

Ex-atleta da Seleção Brasileira e atual embaixador do Cleveland Cavaliers esteve presente no evento que contou com a presença de cerca de 150 crianças

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 20:13

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

06 abr 2023 às 20:13
O Instituto Anderson Varejão, em parceria com o Cleveland Cavaliers, realizou na tarde desta quinta-feira (6) uma clínica de basquete para cerca de 150 crianças. O evento ocorreu na quadra do ginásio Tancredão, em Vitória, e contou com a presença do astro capixaba, que atualmente é embaixador da equipe americana. 
Durante a clínica, as crianças ouviram algumas palavras de Anderson, tiraram foto com ele, e participaram de um circuito, com diversos exercícios focados na parte técnica do esporte. O ex-jogador da NBA e da Seleção Brasileira esteve no Espírito Santo para oficializar a parceria do Cavs com o Saldanha da Gama para as reformas das duas quadras externas do clube. Ele concedeu entrevista para A Gazeta e comentou sobre a importância dos dois projetos.
"Eu sempre falo que a gente ajuda como pode, e para mim foi de muito emocionante poder voltar ao Espírito Santo, dessa vez de um jeito um pouco diferente, como embaixador do Cleveland Cavaliers, trazer um projeto tão importante para o nosso Estado. Poder, juntamente com o Cleveland, proporcionar a reforma de duas quadras no Saldanha, onde eu comecei, não tem preço", contou Anderson.
Para ele, a ficha ainda não caiu. "Acho que só vai cair em setembro quando entregarmos as quadras. Foi uma emoção muito grande ter minha família lá, meus amigos da época de Saldanha, temos um grupo no WhatsApp onde a gente fala 'cara, você lembra disso e daquilo', e a gente pode hoje contar algumas histórias da nossa época e foi sensacional".
O Espírito Santo vive uma fase ruim no basquete profissional. Desde a temporada 2013/14 que o Estado não tem um representante na principal competição adulta do Brasil. Varejão deixou em aberto um projeto para levar algum time capixaba para a elite "Não vou mentir, no momento não existe nada, mas quem sabe num futuro próximo à gente consiga ter um time daqui no NBB. É importante unir forças para representar o Espírito Santo da melhor maneira possível, espero que a gente consiga fazer alguma coisa quanto a isso, mas no momento é só Instituto Anderson Varejão e as reformas no Saldanha", explicou.
O ex-atleta reforçou a necessidade de investimentos que o Brasil tem em relação à infraestrutura e apoio ao esporte. "Espero que com esse nosso projeto com o Instituto, que está em outros Estados, possa estar ajudando, mesmo que um pouquinho, a essa garotada a começar a busca pelo sonho delas. Quem sabe a gente não revela algum futuro talento?", declarou.

Anderson Varejão participa de clínica de basquete no Tancredão

Veja Também

Parceria com o Cavs faz o Saldanha da Gama sonhar com retorno à NBB

Cleveland Cavaliers oficializa parceria com Saldanha e vai investir R$ 400 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Esportes Vitória (ES) Basquete
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados