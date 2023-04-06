Anderson Varejão participa de clínica de basquete no Tancredão

O Instituto Anderson Varejão, em parceria com o Cleveland Cavaliers, realizou na tarde desta quinta-feira (6) uma clínica de basquete para cerca de 150 crianças. O evento ocorreu na quadra do ginásio Tancredão, em Vitória , e contou com a presença do astro capixaba, que atualmente é embaixador da equipe americana.

"Eu sempre falo que a gente ajuda como pode, e para mim foi de muito emocionante poder voltar ao Espírito Santo, dessa vez de um jeito um pouco diferente, como embaixador do Cleveland Cavaliers, trazer um projeto tão importante para o nosso Estado. Poder, juntamente com o Cleveland, proporcionar a reforma de duas quadras no Saldanha, onde eu comecei, não tem preço", contou Anderson.

Para ele, a ficha ainda não caiu. "Acho que só vai cair em setembro quando entregarmos as quadras. Foi uma emoção muito grande ter minha família lá, meus amigos da época de Saldanha, temos um grupo no WhatsApp onde a gente fala 'cara, você lembra disso e daquilo', e a gente pode hoje contar algumas histórias da nossa época e foi sensacional".

O Espírito Santo vive uma fase ruim no basquete profissional. Desde a temporada 2013/14 que o Estado não tem um representante na principal competição adulta do Brasil. Varejão deixou em aberto um projeto para levar algum time capixaba para a elite "Não vou mentir, no momento não existe nada, mas quem sabe num futuro próximo à gente consiga ter um time daqui no NBB. É importante unir forças para representar o Espírito Santo da melhor maneira possível, espero que a gente consiga fazer alguma coisa quanto a isso, mas no momento é só Instituto Anderson Varejão e as reformas no Saldanha", explicou.

O ex-atleta reforçou a necessidade de investimentos que o Brasil tem em relação à infraestrutura e apoio ao esporte. "Espero que com esse nosso projeto com o Instituto, que está em outros Estados, possa estar ajudando, mesmo que um pouquinho, a essa garotada a começar a busca pelo sonho delas. Quem sabe a gente não revela algum futuro talento?", declarou.