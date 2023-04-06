Cleveland Cavaliers oficializa parceria com Saldanha e vai investir R$ 400 mil

Tudo certo! O Cleveland Cavaliers, equipe americana que disputa a NBA, principal liga de basquete do mundo, oficializou a parceria com o Saldanha da Gama, time capixaba, para a reforma de duas quadras na sede do clube, em Vitória , na manhã desta quinta-feira (7).

Um evento promovido pelo clube americano viabilizado por Anderson Varejão, ídolo do Cavs e do basquete nacional, firmou valores, datas e como o projeto irá funcionar. Para Anderson, a iniciativa é favorável não só para o basquete, mas para o esporte como um todo.

“O Saldanha não faz parte apenas da minha história, mas da história do esporte capixaba. Neste projeto, meu instituto também estará aqui para apoiar no que for necessário. Meu coração está sorrindo e muito feliz de poder voltar ao nosso Estado ”, afirmou Anderson.

Questionado sobre os problemas de infraestrutura enfrentados por diversas equipes ao redor do país, Varejão foi categórico ao dizer que tais desafios podem ser enfrentados com investimentos como o do Cavs. “A gente sabe que infraestrutura para o esporte no Brasil é um grande problema. Ter a oportunidade de proporcionar isso no meu Estado me deixa muito feliz”, declarou Anderson.

A parceria, que terá a duração de 10 anos, visa o fomento das categorias de base da equipe. Além do uso para o basquete, a direção da equipe capixaba afirmou que as quadras estarão abertas para a prática de outros esportes.

Cleveland Cavaliers vai reformar duas quadras do Saldanha da Gama Crédito: Fernando Madeira

Valores e prazos

O presidente do Saldanha da Gama, Marcos Perini, deu detalhes sobre o investimento e afirmou que o projeto estará concluído no segundo semestre de 2023. “As obras terão o custo de R$ 400 mil. Esse valor chegou até o Saldanha graças ao incentivo do Anderson e as tratativas dele com o Cleveland. Tudo estará pronto em setembro, e faremos um aulão de basquete na data da inauguração”, disse Marcos.

Como o Cavs chegou ao Brasil?

Com o objetivo de aumentar sua presença no Brasil, a franquia de Ohio planeja diversas iniciativas no país como reformas e entregas de quadras, ações sociais e camps, conteúdos em plataformas digitais, entre outros, levando o esporte às comunidades e aproximando ainda mais os Cavs dos fãs brasileiros.

“Os primeiros projetos começaram em São Paulo e o Espírito Santo é o segundo local do país a ser contemplado com nossos investimentos. Isso é só o começo e estamos procurando mais locais para investir”, disse Pam Frasco, executiva da equipe americana, que veio de Ohio exclusivamente para o evento da equipe capixaba.

“É uma honra para o Cavs. Começamos o projeto com o compromisso de fomentar o esporte para a juventude e agora chegamos à Vitória, um local importante para Anderson, que começou sua trajetória aqui. Ao todo, já são 100 mil jovens impactados com o projeto ao redor do mundo”, completou Pam.