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Crescimento do esporte capixaba

Parceria com o Cavs faz o Saldanha da Gama sonhar com retorno à NBB

Ídolo do basquete nacional, Anderson Varejão confirmou a possibilidade de o clube do ES figurar no cenário nacional na principal competição do país
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

06 abr 2023 às 14:45

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 14:45

A oficialização do projeto da reforma de duas quadras do Saldanha da Gama por intermédio do Cleveland Cavaliers, equipe americana que disputa a NBA, principal liga de basquete do mundo, levantou a expectativa para a participação do clube capixaba no Novo Basquete Brasil (NBB).
A parceria, que terá duração de 10 anos, visa o fomento das categorias de base da equipe e também alimenta a possibilidade de criação de equipes profissionais.
Marcos Perini, presidente do Saldanha da Gama, diz esperar que o investimento seja semente para que o Saldanha possa retornar à NBB, já que o clube esteve na competição entre 2008 e 2011.
“A reforma das quadras é um regaste da história do Saldanha. Somos um clube de 120 anos e somos um dos fundadores da NBB. Podemos, sim, pensar em uma nova participação na competição nacional, mas precisamos de patrocínios e investimentos”, salientou Perini.
Perini e Varejão citaram a dificuldade para conquistar investimentos no esporte do Espírito Santo e destacaram a importância de uma parceria como a do Cavs com o Saldanha.
“A gente sabe que infraestrutura para o esporte no Brasil é um grande problema. Ter a oportunidade de proporcionar isso no meu Estado me deixa muito feliz”, declarou Anderson que emendou: “Com certeza estaremos acompanhando as equipes e as categorias de base e quem sabe, em breve, um time profissional. Tudo isso é fruto do trabalho que fizemos durante nossa carreira, e é uma oportunidade de desenvolver parte daquilo que o basquete me proporcionou”, frisou o ex-atleta.

Evento em Vitória firmou a parceria entre Cleveland Cavaliers e Saldanha da Gama

Entenda o projeto

Com o objetivo de aumentar sua presença no Brasil, a franquia de Ohio planeja diversas iniciativas no país como reformas e entregas de quadras, ações sociais e camps, conteúdos em plataformas digitais, entre outros, levando o esporte às comunidades e aproximando ainda mais os Cavs dos fãs brasileiros.
“Os primeiros projetos começaram em São Paulo e o Espírito Santo é o segundo local do país a ser contemplado com nossos investimentos. Isso é só o começo e estamos procurando mais locais para investir”, disse Pam Frasco, executiva da equipe americana, que veio de Ohio exclusivamente para o evento da equipe capixaba.
“É uma honra para o Cavs. Começamos o projeto com o compromisso de fomentar o esporte para a juventude e agora chegamos à Vitória, um local importante para Anderson, que começou sua trajetória aqui. Ao todo, já são 100 mil jovens impactados com o projeto ao redor do mundo”, completou Pam.

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