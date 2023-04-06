Parceria com o Cavs faz o Saldanha da Gama sonhar com retorno à NBB

A oficialização do projeto da reforma de duas quadras do Saldanha da Gama por intermédio do Cleveland Cavaliers, equipe americana que disputa a NBA, principal liga de basquete do mundo, levantou a expectativa para a participação do clube capixaba no Novo Basquete Brasil (NBB).

A parceria, que terá duração de 10 anos, visa o fomento das categorias de base da equipe e também alimenta a possibilidade de criação de equipes profissionais.

Marcos Perini, presidente do Saldanha da Gama, diz esperar que o investimento seja semente para que o Saldanha possa retornar à NBB, já que o clube esteve na competição entre 2008 e 2011.

“A reforma das quadras é um regaste da história do Saldanha. Somos um clube de 120 anos e somos um dos fundadores da NBB. Podemos, sim, pensar em uma nova participação na competição nacional, mas precisamos de patrocínios e investimentos”, salientou Perini.

Perini e Varejão citaram a dificuldade para conquistar investimentos no esporte do Espírito Santo e destacaram a importância de uma parceria como a do Cavs com o Saldanha.

“A gente sabe que infraestrutura para o esporte no Brasil é um grande problema. Ter a oportunidade de proporcionar isso no meu Estado me deixa muito feliz”, declarou Anderson que emendou: “Com certeza estaremos acompanhando as equipes e as categorias de base e quem sabe, em breve, um time profissional. Tudo isso é fruto do trabalho que fizemos durante nossa carreira, e é uma oportunidade de desenvolver parte daquilo que o basquete me proporcionou”, frisou o ex-atleta.

Evento em Vitória firmou a parceria entre Cleveland Cavaliers e Saldanha da Gama

Entenda o projeto

Com o objetivo de aumentar sua presença no Brasil, a franquia de Ohio planeja diversas iniciativas no país como reformas e entregas de quadras, ações sociais e camps, conteúdos em plataformas digitais, entre outros, levando o esporte às comunidades e aproximando ainda mais os Cavs dos fãs brasileiros.

“Os primeiros projetos começaram em São Paulo e o Espírito Santo é o segundo local do país a ser contemplado com nossos investimentos. Isso é só o começo e estamos procurando mais locais para investir”, disse Pam Frasco, executiva da equipe americana, que veio de Ohio exclusivamente para o evento da equipe capixaba.