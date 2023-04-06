Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esporte Capixaba

Velejadores do ES são convocados pelo Brasil para torneios internacionais

Lívia Quintas e Torben Diniz competem pelo Iate Clube do ES e vão embarcar para Caribe e Marrocos, respectivamente

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 14:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2023 às 14:14
Lívia Quintas vai para o Caribe para representar o Brasil
Lívia Quintas vai para o Caribe para representar o Brasil Crédito: Arquivo Pessoal
Os capixabas Lívia Quintas e Torben Diniz Verjovski,ambos com 13 anos, vão representar o Iate Clube do Espírito Santo (ICES) em duas competições internacionais.  Lívia vai para o disputar o Campeonato Norte Americano, em Antígua, e Torben vai competir no Campeonato Africano, em Marrocos.
Lívia e Torben estão na categoria optimist, e segundo o diretor de vela do ICES, Victor Santos Neves Filho, o Estado se destaca na modalidade.
"A Vela tem se configurado como o esporte que mais tem garantido medalhas para o nosso país, e agora o Espírito Santo se destaca no esporte náutico. Nós temos alguns representantes ao nível nacional como esses garotos que estão aí, bem graduados e participando de vários campeonatos brasileiros. Temos também representantes que correm a regata fora do Espírito Santo e fora do Brasil, inclusive", destaca o diretor de vela do Iate Clube.
No início de março Lívia e Torben participaram da Seletiva de Optimist em Ilhabela, São Paulo, visando as competições internacionais. O mérito veio com a convocação de Lívia para disputar o Norte Americano em Antígua, no Caribe, em julho. Já Torben foi convocado, para disputar o Campeonato Africano, em Marrocos, já em maio.

A trajetória

A vela foi incentivada pelo pai de Lívia, apaixonado por esporte náutico e atleta velejador. Quem incentivou Torben foi sua mãe, que quando criança foi velejadora de optimist. A paixão pelo esporte é tamanha que o garoto herdou o nome de um dos principais iatistas brasileiros, Torben Grael.
Os treinadores responsáveis pela preparação técnica dos atletas foram Gabriel Firme e Marlon Oliveira. De acordo com eles, a flotilha de optimist treina nove horas por semana no Iate Clube, sendo composto por 12 velejadores. Os treinadores, assim como as famílias, sentem orgulho da evolução dos atletas.
"Fico muito feliz com a evolução técnica dos velejadores, isso demonstra o potencial que a vela no Espírito Santo possui. A vela é um esporte que para evoluir, exige além do treinamento, viajar para outros campeonatos para adquirir mais experiência, e isso vai completando o aprendizado do velejador. Além de ter que cuidar da parte física, psicológica e nutricional", comenta Gabriel.
Marlon acrescenta que a Vela é um esporte onde o campo de jogo do vento e do mar muda a cada regata para lembrá-los de que a natureza é sempre dinâmica. "Por isso, se faz necessário uma grande carga de treinos em diversas situações, um grande esforço dos velejadores. Nossos atletas estão colhendo o fruto da dedicação que eles têm com o esporte. Estou muito feliz pelos atletas e resultados apresentados", afirma o treinador.
No âmbito individual, a vela garante o desenvolvimento integral do corpo e socialmente, consagra-se sustentável, uma vez que não agride o meio ambiente por não poluir o ar, nem o mar, com resíduos de carbono.

LEIA MAIS SOBRE ESPORTE CAPIXABA

Atletas PCD receberão premiação inédita no Wahine Bodyboarding Pro

Polenta Off Road movimenta região das montanhas com esportes radicais

Aluno de projeto social de tênis do ES visita o Miami Open 2023

10ª Edição da Corrida da Penha está com inscrições na reta final

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Esportes Vela
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados