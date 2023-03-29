10ª Edição da Corrida da Penha está com inscrições na reta final

Tradicional prova do ES faz parte das comemorações da Festa da Penha 2022 Crédito: Bruno Lopes

A Corrida da Penha, uma das provas mais tradicionais do Espírito Santo, está com suas inscrições na reta final para décima edição. Iniciada em 2006. A prova acontecerá no dia 9 de abril com o percurso de 7 km e premiação total de R$ 12.000,00. A concentração e largada serão na Praça dos Ciclistas, localizada na Av. Est. José Júlio de Souza, na Praia de Itaparica, e a chegada no Parque da Prainha, ambos em Vila Velha. O evento faz parte das comemorações da Festa da Penha, terceira maior festa religiosa do Brasil.

assinantes de A Gazeta têm um valor especial de R$80,00, conforme disponibilidade. As inscrições são limitadas em mil pessoas com mais de 16 anos, atletas ou não atletas, e devem ser feitas no site www.corridadapenha.com.br até às 23h59 do dia 5 de abril. O valor da inscrição é R$ 115,00, sendo que

Todos os inscritos receberão um kit composto por uma camiseta alusiva ao evento, um número de competição, um chip para cronometragem e dois meses de gratuidade na assinatura de A Gazeta + Clube (válido somente para não assinantes).

Premiação

A 10ª Corrida da Penha contará com uma premiação de R$12.000,00 no total em dinheiro, sendo R$ 6.000,00 para o masculino e R$ 6.000,00 para o feminino. Todos os atletas que completarem a prova ganharão medalha exclusiva de participação.

Os cinco primeiro colocados da categoria Geral (masculino / feminino) receberão:





1º Lugar : R$ 1.800,00 + troféu

: R$ 1.800,00 + troféu 2º Lugar: R$ 1.500,00 + troféu

R$ 1.500,00 + troféu 3ºLugar: R$ 1.200,00 + troféu

R$ 1.200,00 + troféu 4ºLugar: R$ 900,00 + troféu

R$ 900,00 + troféu 5ºLugar: R$ 600,00 + troféu

Na categoria Faixa Etária (masculino / feminino) serão premiados os três primeiros colocados de cada grupo – 16 a 19 anos / 20 a 24 anos / 25 a 29 anos / 30 a 34 anos / 35 a 39 anos / 40 a 44 anos / 45 a 49 anos / 50 a 54 anos / 55 a 59 anos / 60 a 64 anos / 65 a 69 anos / acima de 70 anos: 1º lugar: troféu; 2º lugar: medalha especial; 3º lugar: medalha especial.

E na categoria ACD - atletas com deficiência (masculino / feminino), os atletas receberão: 1° lugar: troféu; 2° lugar: medalha especial, 3º lugar: medalha especial.

Corridinha da Penha

Como forma de incentivar a prática física e esportiva, crianças de 6 a 12 anos também poderão participar do percurso entre 60 e 120 metros que acontecerá integralmente no Parque da Prainha logo quando acabar a prova principal, com previsão de início a partir das 9h. Com cem vagas disponibilizadas, a inscrição para o evento tem o valor de R$58,00 e também deve ser realizada pelo site www.corridadapenha.com.br

O kit Corridinha da Penha é composto por uma camisa e um número de participação. Todos os ‘atletinhas’ ganharão medalha exclusiva de participação.

A 10ª Corrida da Penha e Corridinha da Penha têm a realização da Rede Gazeta e organização da Premium Comunicação Integrada de Marketing. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3212-7900 ou por meio do e-mail [email protected] , de segunda a sexta-feira, de 9 às 12h e de 14h às 18h.

Serviço

10ª Corrida da Penha





Data: 9 de abril de 2023 (domingo)

9 de abril de 2023 (domingo) Local: Praça do Ciclista x Parque da Prainha (Vila Velha - ES)

Praça do Ciclista x Parque da Prainha (Vila Velha - ES) Horário: início da concentração às 6h30, largada às 7h30

início da concentração às 6h30, largada às 7h30 Percurso: Av. Estudante José Júlio de Souza - Av. Antônio Gil Veloso - Av. Castelo Branco - Rua Antônio Ataíde - Parque da Prainha

Av. Estudante José Júlio de Souza - Av. Antônio Gil Veloso - Av. Castelo Branco - Rua Antônio Ataíde - Parque da Prainha Distância: 7 km

7 km Participantes: 1.000 atletas

1.000 atletas Inscrições: www.corridadapenha.com.br