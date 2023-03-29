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10ª Edição da Corrida da Penha está com inscrições na reta final

A prova acontecerá no dia 9 de abril com o percurso de 7 km e premiação total de R$ 12.000,00

Publicado em 29 de Março de 2023 às 10:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2023 às 10:44
9ª Edição da Corrida da Penha marcou início da Festa da Penha 2022
Tradicional prova do ES faz parte das comemorações da Festa da Penha 2022 Crédito: Bruno Lopes
A Corrida da Penha, uma das provas mais tradicionais do Espírito Santo, está com suas inscrições na reta final para décima edição. Iniciada em 2006. A prova acontecerá no dia 9 de abril com o percurso de 7 km e premiação total de R$ 12.000,00. A concentração e largada serão na Praça dos Ciclistas, localizada na Av. Est. José Júlio de Souza, na Praia de Itaparica, e a chegada no Parque da Prainha, ambos em Vila Velha. O evento faz parte das comemorações da Festa da Penha, terceira maior festa religiosa do Brasil.
As inscrições são limitadas em mil pessoas com mais de 16 anos, atletas ou não atletas, e devem ser feitas no site www.corridadapenha.com.br até às 23h59 do dia 5 de abril. O valor da inscrição é R$ 115,00, sendo que assinantes de A Gazeta têm um valor especial de R$80,00, conforme disponibilidade.
Todos os inscritos receberão um kit composto por uma camiseta alusiva ao evento, um número de competição, um chip para cronometragem e dois meses de gratuidade na assinatura de A Gazeta + Clube (válido somente para não assinantes). 

Premiação

A 10ª Corrida da Penha contará com uma premiação de R$12.000,00 no total em dinheiro, sendo R$ 6.000,00 para o masculino e R$ 6.000,00 para o feminino. Todos os atletas que completarem a prova ganharão medalha exclusiva de participação.
  • Os cinco primeiro colocados da categoria Geral (masculino / feminino) receberão: 

  • 1º Lugar: R$ 1.800,00 + troféu
  • 2º Lugar: R$ 1.500,00 + troféu
  • 3ºLugar: R$ 1.200,00 + troféu
  • 4ºLugar: R$ 900,00 + troféu
  • 5ºLugar: R$ 600,00 + troféu
Na categoria Faixa Etária (masculino / feminino) serão premiados os três primeiros colocados de cada grupo – 16 a 19 anos / 20 a 24 anos / 25 a 29 anos / 30 a 34 anos / 35 a 39 anos / 40 a 44 anos / 45 a 49 anos / 50 a 54 anos / 55 a 59 anos / 60 a 64 anos / 65 a 69 anos / acima de 70 anos: 1º lugar: troféu; 2º lugar: medalha especial; 3º lugar: medalha especial.
E na categoria ACD - atletas com deficiência (masculino / feminino), os atletas receberão: 1° lugar: troféu; 2° lugar: medalha especial, 3º lugar: medalha especial. 

Corridinha da Penha

Como forma de incentivar a prática física e esportiva, crianças de 6 a 12 anos também poderão participar do percurso entre 60 e 120 metros que acontecerá integralmente no Parque da Prainha logo quando acabar a prova principal, com previsão de início a partir das 9h. Com cem vagas disponibilizadas, a inscrição para o evento tem o valor de R$58,00 e também deve ser realizada pelo site www.corridadapenha.com.br.
O kit Corridinha da Penha é composto por uma camisa e um número de participação. Todos os ‘atletinhas’ ganharão medalha exclusiva de participação.
A 10ª Corrida da Penha e Corridinha da Penha têm a realização da Rede Gazeta e organização da Premium Comunicação Integrada de Marketing. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3212-7900 ou por meio do e-mail [email protected], de segunda a sexta-feira, de 9 às 12h e de 14h às 18h. 

Serviço

  • 10ª Corrida da Penha 

  • Data: 9 de abril de 2023 (domingo)
  • Local: Praça do Ciclista x Parque da Prainha (Vila Velha - ES)
  • Horário: início da concentração às 6h30, largada às 7h30
  • Percurso: Av. Estudante José Júlio de Souza - Av. Antônio Gil Veloso - Av. Castelo Branco - Rua Antônio Ataíde - Parque da Prainha
  • Distância: 7 km
  • Participantes: 1.000 atletas
  • Inscrições: www.corridadapenha.com.br
  • Corridinha da Penha

  • Data: 9 de abril de 2023 (domingo)
  • Local: Parque da Prainha
  • Horário: concentração 8h30 e previsão de início às 9h
  • Percurso: toda a prova acontecerá no parque da Prainha
  • Distância: 60 a 120m
  • Participantes: 100 atletas
  • Inscrições: www.corridadapenha.com.br

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