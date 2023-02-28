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Fórmula 1

Lewis Hamilton vira garoto-propaganda de banco brasileiro

Piloto inglês, que recebeu o título de cidadão honorário do Brasil, aparece em novo comercial do banco e fala português em trecho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 fev 2023 às 15:43

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 15:43

A Câmara concedeu o título de cidadão honorário ao piloto britânico heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton
A Câmara concedeu o título de cidadão honorário ao piloto britânico heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton Crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados
Perto da estreia na temporada 2023 da Fórmula 1, Lewis Hamilton agora também é o garoto propaganda da nova campanha do Itaú Personnalité. Em vídeo divulgado nesta segunda-feira, o piloto da Mercedes aparece explicando os motivos que o fazem confiar no banco e fala o slogan da marca, que é 'sempre em movimento'.
O Itaú Personalité é o segmento do banco para pessoas de alta renda e Eduardo Tracanella, diretor de marketing da empresa, explicou a relação que a companhia encontrou para ter Lewis Hamilton como garoto propaganda deste momento.
"Trazer uma personalidade internacional não era, necessariamente, o que queríamos, mas Hamilton tem uma conexão com o País, inicialmente, por conta de Ayrton Senna ser um ídolo da infância dele. Porém, essa relação cresceu ao longo do tempo e o brasileiro passou a torcer muito por ele", salienta.
Lewis Hamilton é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 da história. Até o momento, o piloto britânico conquistou sete vezes o título de campeão mundial da maior categoria do automobilismo mundial.
A temporada de 2023 da Fórmula 1 terá início no próximo domingo (5), com o Grande Prêmio do Bahrein. Lewis Hamilton é considerado um dos favoritos para a conquista de mais um título.

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