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Futebol Americano

Super Bowl teve comercial mais caro da história, audiência de milhões e Rihanna

Partida que decide o campeão da NFL (National Football League) é muito mais do que um jogo. Super Bowl LVII foi um dos eventos esportivos mais aguardados do mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2023 às 19:19

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 19:19

Kansas City Chiefs venceu o Philadelphia Eagles e se sagrou campeão do Superbow LVII
Kansas City Chiefs venceu o Philadelphia Eagles e se sagrou campeão do Superbow LVII Crédito: Kansas City Chiefs/Redes Sociais
O Kansas City Chiefs é o grande campeão do Super Bowl LVII. O título veio após a vitória sobre o Philadelphia Eagles por 38 a 35. A partida foi equilibrada do início ao fim, mas a equipe de Patrick Mahomes levou a melhor e conquistou seu terceiro título.
O Superbowl é sempre um grande evento, cercado de muita expectativa, seja pela partida, seja pelo show do intervalo. Por isso, decidimos reunir algumas curiosidades sobre um dos maiores eventos esportivos do planeta.

Intervalo comercial mais caro

US$ 7 MILHÕES

preço do anúncio de 30 segundos
O valor de uma inserção publicitária durante o Superbowl pode sair salgado. Os anúncios que passam durante a transmissão podem chegar ao valor de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36,4 milhões) por apenas 30 segundos.

Audiências exorbitantes

O valor alto das inserções comerciais tem um motivo. A final do Futebol Americano é assistida por milhões de pessoas todos os anos. Neste ano, só nos EUA mais 120 milhões de pessoas em média acompanharam a partida ao vivo na tela da TV. Números que transformam o evento em um dos mais assistidos no mundo dos esportes.

Equipes valiosas

Dallas Cowboys é a equipe mais valiosa da NFL, com um valor avaliado em cerca de 8 bilhões de dólares (cerca de R$ 41 milhões)
Dallas Cowboys é a equipe mais valiosa da NFL, com um valor avaliado em cerca de 8 bilhões de dólares (cerca de R$ 41 milhões) Crédito: Dallas Cowboys/Redes Sociais
As equipes de futebol americano possuem um alto valor de mercado. Segundo a revista Forbes, o Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs, somados, valem cerca de 8 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 41,36 bilhões). Isso coloca os dois clubes na lista das equipes esportivas mais valiosas do mundo.

Valor dos ingressos

Quem quiser assistir ao Superbowl alguma vez na vida, terá de desembolsar um alto valor na hora de comprar o ingresso. O preço médio do ticket para a partida estava custando cerca de 8.837 dólares (aproximadamente R$ 45 mil). O ingresso para ver o jogo à beira do campo pode custar 41.523 dólares (aproximadamente R$ 214 mil)

Show do intervalo

Rihanna retorna aos palcos para show do intervalo do Super Bowl 2023 e canta hits como
Rihanna retorna aos palcos para show do intervalo do Super Bowl 2023 e canta hits como "Diamonds" Crédito: Instagram/@nfl
Uma das maiores atrações da final do futebol americano, além da partida, é o Show do Intervalo. Todo ano, algum artista de muita expressão se apresenta no intervalo do jogo, durante cerca de 15 minutos. No entanto, nem sempre foi assim.
Nos anos 60, os intervalos eram conduzidos por bandas universitárias das proximidades da partida. O primeiro grande palco foi montado apenas em 1982, quando se começou a desenhar o formato atual. Mas foi em 1993 que tudo mudou: Michael Jackson se apresentou no intervalo com um show épico. A partir daí, todos os artistas querem se apresentar no intervalo do Superbowl, devido a grande visibilidade e prestígio.

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