Luta de Esquiva Falcão pelo cinturão mundial pode acontecer no Brasil

Divulgação / Esquiva Falcão Crédito: Divulgação / Esquiva Falcão

O capixaba é o líder do ranking mundial em sua categoria, com 30 vitórias em 30 lutas, sendo 20 por nocaute. Já Zerafa é o segundo colocado, com 31 vitórias e 4 derrotas em 35 embates no ringue.

Caso o duelo seja confirmado no Brasil, a luta entre Esquiva e Zerafa seria o maior combate de boxe promovido no país em mais de 40 anos. “A Federação Internacional de Boxe (IBF) já avisou a Top Rank e ordenou a promoção da luta. Estamos negociando com patrocinadores e canais de televisão para que esse combate aconteça”, disse Sergio Batarelli, um dos empresários do grupo que promove a vinda da luta ao Brasil.

“O interesse de marcas e cidades em fazer tudo acontecer aqui é muito grande. Temos capacidade de fazer grandes eventos, como o Boxing For You, por exemplo'', complementou Sérgio.

Batarelli embarca para Las Vegas nos próximos dias para se encontrar com representantes de Zerafa e também com a organização do evento para que o acordo seja assinado com data e local definidos.

Enquanto isso, o pugilista capixaba segue em preparação para a luta. De malas prontas para Los Angeles, onde irá treinar na academia Robert Garcia, Esquiva vai intensificar sua preparação física e técnica, como já divulgado por A Gazeta