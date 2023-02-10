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Luta de Esquiva Falcão pelo cinturão mundial pode acontecer no Brasil

Inicialmente, duelo do boxeador capixaba contra o australiano Michael Zerafa seria nos EUA ou na Austrália. Agora, grupo de empresários estuda realização do embate em solo brasileiro
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

10 fev 2023 às 14:14

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 14:14

Esquiva Falcão mantém uma série de 30 vitórias em 30 lutas disputadas
Divulgação / Esquiva Falcão Crédito: Divulgação / Esquiva Falcão
A luta entre o boxeador capixaba Esquiva Falcão e o australiano Michael Zerafa, pela disputa do título mundial dos pesos-médios (até 72,6 kg), pode acontecer no Brasil. Um grupo de empresários estuda a viabilidade de realização da luta em alguma cidade brasileira, já que, inicialmente, o embate seria realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, ou na Austrália, terra do adversário de Esquiva.
O capixaba é o líder do ranking mundial em sua categoria, com 30 vitórias em 30 lutas, sendo 20 por nocaute. Já Zerafa é o segundo colocado, com 31 vitórias e 4 derrotas em 35 embates no ringue.
Caso o duelo seja confirmado no Brasil, a luta entre Esquiva e Zerafa seria o maior combate de boxe promovido no país em mais de 40 anos. “A Federação Internacional de Boxe (IBF) já avisou a Top Rank e ordenou a promoção da luta. Estamos negociando com patrocinadores e canais de televisão para que esse combate aconteça”, disse Sergio Batarelli, um dos empresários do grupo que promove a vinda da luta ao Brasil.
“O interesse de marcas e cidades em fazer tudo acontecer aqui é muito grande. Temos capacidade de fazer grandes eventos, como o Boxing For You, por exemplo'', complementou Sérgio.

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Batarelli embarca para Las Vegas nos próximos dias para se encontrar com representantes de Zerafa e também com a organização do evento para que o acordo seja assinado com data e local definidos.
Enquanto isso, o pugilista capixaba segue em preparação para a luta. De malas prontas para Los Angeles, onde irá treinar na academia Robert Garcia, Esquiva vai intensificar sua preparação física e técnica, como já divulgado por A Gazeta.
Na academia americana, além de intensificar os treinos, Esquiva visa perder 6 quilos para bater o peso ideal para o dia da luta. O boxeador embarca nos próximos dias e cerca de 10 dias antes viaja para o destino final do embate, que pode ser em Las Vegas (EUA), na Austrália, ou então, um possível retorno ao Brasil.

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