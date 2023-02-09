Esquiva Falcão tem novo rival na disputa pelo cinturão mundial dos médios
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Esquiva Falcão tem novo rival na disputa pelo cinturão mundial dos médios
Capixaba enfrentaria GGG, mas agora vai encarar o australiano Michael Zerafa, em luta prevista para março ou abril deste ano. Esquiva viaja nos próximos dias para os EUA, onde vai intensificar preparação
Esquiva Falcão vai disputar o cinturão dos médios entre março e abrilCrédito: Top Ranking/Divulgação
O boxeador capixaba Esquiva Falcão terá um novo adversário na luta que vale o cinturão mundial na categoria dos pesos-médios (até 72,6 kg). O cazaque Gennady Golovkin, o GGG, abriu mão da disputa e a Federação Internacional de Boxe (IBF) determinou que o australiano Michael Zerafa será o rival de Esquiva, no combate que acontece entre o fim de março e início de abril, em local que ainda não foi definido.
Esquiva segue firme em sua preparação, e já está com malas prontas para os Estados Unidos. Ele viaja nos próximos dias para Los Angeles, para treinar na academia Robert Garcia, onde vai intensificar a preparação física e técnica.
O pugilista capixaba segue invicto em seus duelos. De 30 lutas, foram 30 vitórias, sendo 20 por nocaute. Por isso, confiança é que não falta para esse novo desafio. “Mesmo com essas mudanças, continuo focado e correndo atrás em busca desse sonho”, afirmou.
Para estar em sua melhor forma no dia que irá tentar conquistar o título mais importante da carreira, o boxeador tem cuidado da alimentação e treinado duas horas por dia, de segunda a sexta. “Mesclo entre treino físico, correndo e fazendo musculação com, claro, o treino mais técnico”, detalhou.
Na academia de Robert Garcia, em Los Angeles, o filho de Touro Moreno irá intensificar os treinos e perder cerca de 6 quilos para bater o peso no dia da luta. O boxeador embarca nos próximos dias e cerca de 10 dias antes viajará para o destino final da luta, que ainda é indefinido: poderá ser em Las Vegas, EUA, ou na Austrália, terra de seu adversário.
BUSCA POR PATROCÍNIO
Esquiva Falcão segue em ritmo forte para a luta que vale o cinturão mundial dos médiosCrédito: Top Ranking/Divulgação
Mesmo medalhista olímpico e um dos principais expoentes do boxe brasileiro, o capixaba ainda possui dificuldades para atrair patrocinadores, o que se tornou uma de suas prioridades para realizar o sonho do título mundial. “Patrocinar é acreditar. A empresa que patrocina está acreditando no potencial do atleta”, afirma Esquiva Falcão.
O pugilista conta, por enquanto, com três patrocinadores, sendo dois nacionais e um do Espírito Santo. Os nacionais são a loja de departamentos “Havan” e o KTO, que é um site de apostas. Ambos investem no atleta há dois anos.
Mais recentemente, Esquiva conseguiu uma marca capixaba para ajudar em seu sonho: a NV7 Telecom, uma empresa de internet em fibra óptica. “Patrocinar é permitir que o atleta possa sonhar e voar, mas com segurança, com a tranquilidade de saber que sua família estará bem”, explicou o lutador.
COMBUSTÍVEL EXTRA
Esquiva Falcão terá um combustível extra em sua motivação para ganhar do australiano Zerafa. O capixaba, que é pai do Juan, de 9 anos, e Luísa, de 6, aguarda a chegada de mais um bebê. Suelen Falcão, esposa do boxeador, está à espera do terceiro filho do casal.
A expectativa é que a pequena Livia venha ao mundo na semana de sua luta. “Quem sabe no mesmo dia”, afirma Esquiva, que completa: “Eu vou lutar pela minha família, pela minha filha. Vou ganhar o cinturão e mais uma vez me tornar pai. Isso não tem preço”, disse o atleta, com a confiança de trazer o título para o Brasil.
Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.