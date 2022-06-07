Vale destinou R$ 19,6 milhões para projetos via Lei do Esporte no ES em 2022

Instituto Anderson Varejão é um dos projetos beneficiados pelos incentivos da Vale e vai ampliar sua área de atuação no Espírito Santo Crédito: Instituto Anderson Varejão/Divulgação

A Vale já repassou cerca de R$ 710 milhões em recursos incentivados por meio de aportes a fundos de direitos e apoio a projetos de organizações da sociedade civil. Deste recurso, R$ 46,6 milhões foram destinados para iniciativas no Espírito Santo, com destaque para R$ 19 milhões que beneficiaram a área esportiva via Lei do Esporte.

Entre os projetos está o Instituto Anderson Varejão, que ampliou a oferta de aulas de basquete para novos municípios.

"O projeto foi um sucesso em seu primeiro ano com o patrocínio da Vale, nos permitiu consolidá-lo em Vitória na sua 5ª edição e em Aracruz onde a cidade abraçou o projeto desde o início. Estamos agora vivendo um momento especial com a renovação desta parceria para este segundo ano estendendo esse trabalho para mais outras duas cidades em 2022/2023: Vila Velha e Cariacica ampliando os atendimentos a 480 alunos", afirma o diretor-executivo do Instituto Anderson Varejão, João Marcelo Leite.

Ao todo, são 398 iniciativas beneficiadas a partir de seis leis de incentivo fiscal: Fundo para Infância e Adolescência; Fundo do Idoso; Lei do Esporte, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD).

Para o Espírito Santo, os recursos incentivados foram repassados da seguinte forma: R$ 4,6 milhões para Fundos do Idoso, R$ 6 milhões para Fundos da Infância e Adolescência, R$ 264,8 mil por meio do Pronas, R$ 19 milhões para Lei do Esporte e R$ 16,7 milhões para Lei de Incentivo à Cultura por meio do incentivo fiscal.

CAPACITAÇÃO NA LEI DO ESPORTE

Buscando contribuir com a formação de proponentes de projetos de esporte em todo o país, a Fundação Vale desenvolveu, em parceria com a Secretaria Especial do Esporte e a IRJ Sports, um curso gratuito, online e com uma metodologia de fácil acesso sobre os aspectos mais importantes da Lei Federal de Incentivo ao Esporte (LIE). Ele foi lançado no dia 30 de maio e está disponível em http://cursoleideincentivo.com.br