Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recursos

Vale destinou R$ 19,6 milhões para projetos via Lei do Esporte no ES em 2022

Ao longo deste ano, a empresa já direcionou  mais de R$ 700 milhões para a execução de projetos em várias áreas, sendo R$ 46,6 milhões para iniciativas no Espírito Santo

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 02:00

Públicado em 

07 jun 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Instituto Anderson Varejão
Instituto Anderson Varejão é um dos projetos beneficiados pelos incentivos da Vale e vai ampliar sua área de atuação no Espírito Santo Crédito: Instituto Anderson Varejão/Divulgação
A Vale já repassou cerca de R$ 710 milhões em recursos incentivados por meio de aportes a fundos de direitos e apoio a projetos de organizações da sociedade civil. Deste recurso, R$ 46,6 milhões foram destinados para iniciativas no Espírito Santo, com destaque para R$ 19 milhões que beneficiaram a área esportiva via Lei do Esporte.
Entre os projetos está o Instituto Anderson Varejão, que ampliou a oferta de aulas de basquete para novos municípios.
"O projeto foi um sucesso em seu primeiro ano com o patrocínio da Vale, nos permitiu consolidá-lo em Vitória na sua 5ª edição e em Aracruz onde a cidade abraçou o projeto desde o início. Estamos agora vivendo um momento especial com a renovação desta parceria para este segundo ano estendendo esse trabalho para mais outras duas cidades em 2022/2023: Vila Velha e Cariacica ampliando os atendimentos a 480 alunos", afirma o diretor-executivo do Instituto Anderson Varejão, João Marcelo Leite.  

Veja Também

Paulo Wanderley: "Vivemos em um país de cobranças. Tudo tem que ser mais "

Presidente do COB diz que escolha de Paulo André pelo BBB deve ser respeitada

Ao todo, são 398 iniciativas beneficiadas a partir de seis leis de incentivo fiscal: Fundo para Infância e Adolescência; Fundo do Idoso; Lei do Esporte, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD).  
Para o Espírito Santo, os recursos incentivados foram repassados da seguinte forma: R$ 4,6 milhões para Fundos do Idoso, R$ 6 milhões para Fundos da Infância e Adolescência, R$ 264,8 mil por meio do Pronas, R$ 19 milhões para Lei do Esporte e R$ 16,7 milhões para Lei de Incentivo à Cultura por meio do incentivo fiscal.

CAPACITAÇÃO NA LEI DO ESPORTE

Buscando contribuir com a formação de proponentes de projetos de esporte em todo o país, a Fundação Vale desenvolveu, em parceria com a Secretaria Especial do Esporte e a IRJ Sports, um curso gratuito, online e com uma metodologia de fácil acesso sobre os aspectos mais importantes da Lei Federal de Incentivo ao Esporte (LIE). Ele foi lançado no dia 30 de maio e está disponível em http://cursoleideincentivo.com.br.
Os conteúdos são divididos em módulos e abordados em vídeos, apresentando desde os conceitos básicos e históricos da LIE até o cadastramento de usuários e prestação de contas final. A plataforma oferece espaço para comentários e dúvidas e os alunos receberão automaticamente um certificado de participação após a conclusão do curso. Mais informações podem ser obtidas em www.fundacaovale.org.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Esportes Vale SA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados