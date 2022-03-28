Paulo Wanderley: "Vivemos em um país de cobranças. Tudo tem que ser mais "

Relaxado, em um ambiente descontraído e com um sorriso no rosto. Assim estava o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, em Salvador, no dia 18 de março, quando nos recebeu em um hotel para uma entrevista exclusiva às vésperas da segunda edição do Congresso Olímpico, evento que reuniu atletas, ex-atletas e dezenas de personagens importantes para o esporte brasileiro.
Nascido em Caicó-RN, Paulo Wanderley construiu sua trajetória no esporte no Espírito Santo, estado pelo qual possui muito carinho. Aos 71 anos, e sem fugir das perguntas, o dirigente da entidade máxima do esporte olímpico no Brasil falou sobre credibilidade, resultados, futuro e até sobre moqueca, que garantiu que não comeria na cidade baiana para não ter sua carteirinha de capixaba cassada. Confira a entrevista abaixo.
Dois dias após o fim do II Congresso Olímpico, na terça-feira (22), o COB anunciou a demissão do diretor de esportes Jorge Bichara, emmnota publicada no site oficial da entidade.
"O Comitê Olímpico do Brasil comunica que Jorge Bichara deixa seu quadro de colaboradores nesta terça-feira. A entidade agradece ao profissional pelos serviços prestados ao longo de sua trajetória. De maneira interina, a área de Esportes fica sob responsabilidade do diretor-geral, Rogério Sampaio", informou a nota oficial do COB.
A notícia não caiu bem no mundo esportivo. Atletas, técnicos e entidades se mostraram insatisfeitos com o desligamento do diretor que atuou por 17 anos no COB e é visto por muitos como o principal responsável pelos bons resultados obtidos pelas delegações brasileiras em Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos. Bichara recebeu dezenas de mensagens de carinho de vários atletas, dentre eles o capixaba Alison, jogador de vôlei de praia.
Ao que tudo indica, a demissão de Jorge Bichara ocorreu pelo fato do agora ex-diretor discordar de algumas estratégias estabelecidas pela presidência, que já até anunciou a divisão da Diretoria de Esportes, que passa a estar sob o comando de Ney Wilson, diretor de Alto Rendimento, e Kenji Saito, diretor de Desenvolvimento Esportivo. A expectativa agora está toda em cima dos próximos resultados. Caso eles não apareçam, Paulo Wanderley será duramente cobrado.