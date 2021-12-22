Visita de Pâmela Rosa abre caminho para grandes competições de skate no ES

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A visita de Pâmela e consequentemente o apelo em volta dela comprovam o crescimento do esporte no Espírito Santo, principalmente após às Olimpíadas de Tóquio , e também apontam o potencial do Estado na modalidade, tanto para produzir novos skatistas quanto para receber grandes competições.

"Estou muito feliz de estar aqui andando de skate. Já vim a Vitória em 2011 e voltar hoje e ver que estão investindo no skate me deixa muito feliz. É uma das melhores pistas que eu já andei e pretendo voltar outras vezes e me divertir. E além da diversão, o skate transforma vidas, por isso a importância dessa pista", declarou Pâmela Rosa ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta , após curtir a pista do Portal do Príncipe.

O secretário estadual de Esportes Júnior Abreu deixou claro que o Estado espera se tornar palco de competições importantes em breve. “Uma atleta do porte da Pâmela Rosa vir ao Estado e curtir as pistas profissionais que apresentamos chancela a possibilidade do Espírito Santo receber campeonatos nacionais e internacionais. Com ela atestando a qualidade das nossas instalações mostramos ao país que temos estrutura e potencial para abrigar torneios importantes aqui”, destacou o secretário, que também comentou sobre o crescimento da modalidade no Estado.

“A vinda da Pâmela Rosa é muito importante para nós. O skate já era um esporte com uma boa aceitação pelas pessoas, a partir do momento que virou esporte olímpico ganhou mais amplitude. O crescimento da modalidade no Espírito Santo é um reflexo disso. A Pamela é bicampeã mundial e vir para cá justamente num momento em que temos duas pistas profissionais, uma na Serra e outra no Portal do Príncipe é motivo de muita alegria.”

Pâmela Rosa visita nova pista de skate do Portal do Príncipe

A nova pista profissional do Portal do Príncipe será um espaço de lazer para a cidade, mas que também tem a possibilidade de ser o local de treinamentos para profissionais e para os jovens que sonham em brilhar na modalidade. “A partir deste momento, o poder público está mostrando as estruturas para que os skatistas possam treinar. E não tenho dúvida nenhuma que em breve estaremos ótimos skatistas aqui do Espírito Santo”, contou o secretário.