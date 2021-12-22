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Visita de Pâmela Rosa abre caminho para grandes competições de skate no ES

Ter a chancela de uma bicampeã mundial de skate mostra que as pistas profissionais da Grande Vitória têm qualidade e são atrativas para receber campeonatos nacionais e internacionais

Públicado em 

22 dez 2021 às 09:43
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Muitos jovens praticantes de skate no Espírito Santo tiveram a oportunidade de dividir a pista com ninguém mais ninguém menos que Pâmela Rosa nesta terça-feira (21). No Parque Caminho do Mar, em Bicanga, na Serra ou no Portal do Príncipe, em Vitória, os skatistas puderam ver de perto o talento da paulista que é bicampeã mundial na modalidade street e que também disputou as Olimpíadas de Tóquio. 
A visita de Pâmela e consequentemente o apelo em volta dela comprovam o crescimento do esporte no Espírito Santo, principalmente após às Olimpíadas de Tóquio, e também apontam o potencial do Estado na modalidade, tanto para produzir novos skatistas quanto para receber grandes competições. 
"Estou muito feliz de estar aqui andando de skate. Já vim a Vitória em 2011 e voltar hoje e ver que estão investindo no skate me deixa muito feliz. É uma das melhores pistas que eu já andei e pretendo voltar outras vezes e me divertir. E além da diversão, o skate transforma vidas, por isso a importância dessa pista", declarou Pâmela Rosa ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, após curtir a pista do Portal do Príncipe.

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O secretário estadual de Esportes Júnior Abreu deixou claro que o Estado espera se tornar palco de competições importantes em breve. “Uma atleta do porte da Pâmela Rosa vir ao Estado e curtir as pistas profissionais que apresentamos chancela a possibilidade do Espírito Santo receber campeonatos nacionais e internacionais. Com ela atestando a qualidade das nossas instalações mostramos ao país que temos estrutura e potencial para abrigar torneios importantes aqui”, destacou o secretário, que também comentou sobre o crescimento da modalidade no Estado.
“A vinda da Pâmela Rosa é muito importante para nós. O skate já era um esporte com uma boa aceitação pelas pessoas, a partir do momento que virou esporte olímpico ganhou mais amplitude. O crescimento da modalidade no Espírito Santo é um reflexo disso. A Pamela é bicampeã mundial e vir para cá justamente num momento em que temos duas pistas profissionais, uma na Serra e outra no Portal do Príncipe é motivo de muita alegria.”

Pâmela Rosa visita nova pista de skate do Portal do Príncipe

A nova pista profissional do Portal do Príncipe será um espaço de lazer para a cidade, mas que também tem a possibilidade de ser o local de treinamentos para profissionais e para os jovens que sonham em brilhar na modalidade. “A partir deste momento, o poder público está mostrando as estruturas para que os skatistas possam treinar. E não tenho dúvida nenhuma que em breve estaremos ótimos skatistas aqui do Espírito Santo”, contou o secretário.
A Sesport já abriu conversas com a Confederação Brasileira de Skate (CBSk) para trazer competições para solo capixaba. A expectativa é que já em 2022, as pistas de Serra e Vitória possam se tornar palcos de ao menos uma etapa do circuito nacional.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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