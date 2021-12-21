"ES é um exemplo do crescimento do skate no Brasil", diz Pâmela Rosa

Pâmela Rosa andou na pista do Parque Caminho do Mar, em Bicanga, na Serra Crédito: Edson Reis/Sesport

Bicampeã mundial de skate no street, representante do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio e medalhista de ouro no Pan-Americano Júnior de Cali, Pâmela Rosa viveu um ano especial em sua carreira. Nesta reta final de 2021 finalmente é hora do merecido descanso, mas ainda assim o skate não desgruda da atleta paulista que chegou ao Espírito Santo na noite desta segunda-feira (20) para conhecer pistas de skate na Serra e em Vitória.

Pâmela veio ao Estado a convite da Secretaria de Esporte e Lazer (Sesport) e da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). Na manhã desta terça-feira (21) ela esteve na pista de skate do Parque Caminho do Mar em Bicanga e na Estação Conhecimento, da Vale, em Cidade Continental. Por onde passa, Pâmela passou, recebeu o carinho dos fãs e percebe o crescimento do esporte no Estado.

“É visível um crescimento muito grande na prática de skate. Aqui mesmo no Espírito Santo é um exemplo gigantesco. Na primeira vez que eu vim em 2011 não tinham muitos skatistas e hoje eu vi que já tem muitas meninas e meninos andando de skate e isso está acontecendo no Brasil inteiro, todo mundo querendo se interessar um pouquinho mais.”

Ao lado de Sérgio Vidigal (prefeito da Serra) e Júnior Abreu (secretário estadual de Esportes), Pâmela Rosa também tirou fotos com skatistas que estavam no Parque Caminho do Mar Crédito: Edson Reis/Sesport

Além da pista que andou na Serra, Pâmela vai visitar e fazer uma apresentação na pista profissional construída no Portal do Príncipe, em Vitória, e inaugurada no último domingo (19), pelo governo do Estado. A atleta olímpica, que despertou para o skate em uma pista de periferia, destacou a importância do acesso ao esporte e hoje já se entende como uma referência aos mais novos.

“Me identifico muito com essas pistas porque é de onde eu vim, que é periferia. Hoje eu moro em outro bairro lá na minha cidade, mas não deixo de ir ao local que eu sempre andei e sempre me diverti, que é onde eu me sinto bem. Já entendo que sou referência para os mais novos, eles sempre falam isso comigo. A gente sempre conversa que de alguma forma eu inspiro eles, e eles também me inspiram sempre”.

Pâmela também deixou um recado para a galera que sonha em brilhar com o skate nos pés. É jamais desistir mesmo se as dificuldades forem grandes. Ter incentivo dentro de casa e também ao redor é o principal para se tornar um atleta profissional”, declarou.

ANO ESPECIAL

Pâmela Rosa representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho deste ano Crédito: Wander Roberto/COB

A temporada 2021 foi especial para Pâmela Rosa. Não faltaram conquistas e feitos importantes. Dentre os principais objetivos, apenas a medalha olímpica não foi alcançada, mas a atleta comemorou o desempenho no ano.

"Foi um ano um pouco diferente. Foquei muito na medalha, porém não veio por conta da minha lesão, mas depois foi bola para frente, tive outras competições e consegui o bi mundial, a medalha nos Jogos Pan-Americanos Junior e recentemente o segundo lugar no STU Open no Rio de Janeiro."