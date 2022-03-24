Presidente do COB diz que escolha de Paulo André pelo BBB deve ser respeitada

Paulo André Camilo já está confinado há mais de dois meses na casa do BBB 22 Crédito: Reprodução/TV Globo

Principal velocista do país, Paulo André Camilo já está confinado há mais de dois meses na casa do Big Brother Brasil 2022. Entretanto, sua participação no reality show continua a provocar discussões no mundo esportivo. Nesta quarta-feira (23), o governo federal optou por suspender o pagamento do Bolsa Atleta para Paulo André.

Em nota oficial, A Secretaria Especial do Esporte manifestou o entendimento que o atleta, por estar no BBB, não está cumprindo um programa anual de treinamento que foi apresentado em janeiro de 2021.

“A Consultoria Jurídica do Ministério da Cidadania já emitiu parecer sobre a participação de Paulo André Camilo de Oliveira no Big Brother Brasil, da TV Globo. A pasta encaminhou notificação para o atleta e aguarda a manifestação dele para dar andamento ao processo. Cabe informar que o pagamento foi suspenso preventivamente, já que a lei que disciplina o Programa Bolsa Atleta exige a continuidade dos treinos durante todo o período de recebimento do benefício”, informou a secretaria na nota.

Entre medidas e opiniões, o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley afirmou que as escolhas do velocista devem ser considerada. “Esse é um assunto particular, mas a privacidade de cada um tem que ser respeitada. Se é Interesse dele…”, afirmou o dirigente com um gestual de quem entende a decisão do atleta, em entrevista exclusiva à coluna concedida na última sexta-feira (18), em Salvador, um dia antes do Congresso Olímpico.

Paulo Wanderley também destacou que o atleta, nesse momento, não está sob responsabilidade ou supervisão do COB. “Em geral, os atletas são do Comitê Olímpico quando são da seleção do COB, por enquanto ele não é da Seleção do Comitê Olímpico. Já foi, e poderá voltar a ser. Torço para que seja porque ele é um atleta com um potencial muito grande”, deixando claro que a situação esportiva de Paulo André prestará contas à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

governo federal optou por suspender o pagamento de Bolsa Atleta Crédito: Saulo Cruz/COB

BOLSA ATLETA ES TAMBÉM PODE CAIR

A Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) informou, em nota divulgada ainda no mês de janeiro, que "...com a entrada do atleta no programa, a Sesport vai avaliar, junto a Procuradoria Geral do Estado (PGE), quais medidas serão tomadas diante da situação. Vale lembrar que o edital prevê três tipos de penalidade: advertência, suspensão e cancelamento do benefício", relatou o comunicado.

Caso chegue à reta final do programa, Paulo André pode ficar até maio sem treinar ou competir, pré-requisitos obrigatórios para que o atleta seja contemplado com o benefício estadual. No artigo 14 do edital, que fala sobre advertência, suspensão ou cancelamento, consta no item 5º, na letra D, a seguinte ressalva: "Deixar de treinar ou faltar às competições oficiais de que deva participar sem justa causa".