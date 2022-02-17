Há um mês no BBB, Paulo André acelera para vida que o esporte nunca lhe daria

Paulo André Camilo abriu mão de algumas convocações da Confederação Brasileira de Atletismo para estar no BBB Crédito: BBB/Divulgação

No dia 18 de janeiro, quando a porta do Big Brother Brasil 22 se abriu para a entrada dos participantes escolhidos como “Camarote” (um dia após a entrada dos “pipocas”), o atleta Paulo André Camilo foi apresentado a milhões de pessoas que não o conheciam, e isso na posição de principal velocista do país há pelo menos cinco anos. Essa é a realidade de centenas de atletas olímpicos do Brasil. Por mais que se destaquem, o retorno ainda não é diretamente proporcional aos resultados obtidos.

Entre questionamentos e críticas ao velocista que foi semifinalista nos 100m rasos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, abriu mão de convocações da Confederação Brasileira de Atletismo e pode perder bolsas que exigem que o atleta esteja em atividade, surgiram alguns esclarecimentos como o objetivo de jogar luz no esporte e também a possibilidade de oferecer uma vida melhor ao filho recém-nascido, decisão tomada em comum acordo com a mãe do pequeno P.Azinho.

A escolha de Paulo André, e que cabe somente a ele, escancara uma triste realidade para o esporte brasileiro. Afinal, um atleta de ponta, número 1 do esporte em seu país, vê no reality a chance de obter recursos os quais dificilmente conquistaria em sua modalidade. Há um mês na casa mais vigiada do Brasil, o velocista de Vila Velha talvez ainda não tenha a noção completa de como sua vida já mudou e um mundo de possibilidades o receberá quando deixar o programa.

Os números do atleta nas redes sociais não param de crescer. No dia 13 de janeiro, um dia antes de ser confirmado para o público como um dos participantes do BBB 22, P.A tinha 83.997 seguidores no Instagram, até a noite desta quarta-feira (16) ele já acumulou 3.904.761 de seguidores. Proporcionalmente é o participante do Camarote que teve o maior crescimento no número de fãs. As interações com o seu perfil na rede social já passaram de 7 milhões.

Conforme levantamento realizado pela Federação Paulista de Atletismo (FPA), Paulo André se tornou o terceiro praticante mais seguido do mundo em sua modalidade. Beirando os 4 milhões de seguidores, ele está atrás apenas do indiano Neeraj Chopra, do lançamento de dardo (5,2 milhões) e de ninguém mais ninguém menos que Usain Bolt, que soma 11,1 milhões de fãs na rede social.

Qualquer que seja o resultado de Paulo André no BBB, desde que ele não saia com sua imagem arranhada, já será suficiente para abrir portas como modelo, influencer, presença vip e trabalhos de publicidade. Ofícios que pagam quantias elevadas e que estão muito acima de seus vencimentos com o esporte, que hoje são providos pelos programas Bolsa Atleta (Governo do ES e Prefeitura de Vila Velha), Programa Atletas de Alto Rendimento (PAAR) das Forças Armadas e alguns patrocinadores.

Na maratona que é o BBB nenhum concorrente alcançou um destaque inabalável para já estar garantido como campeão do programa. Em meio a um elenco muito questionável, o ar good vibes de Paulo André não provoca rejeição, mas também ainda não cativou definitivamente o público. O romance com Jade Picon é interessante para um jogo que segue aberto. Com a estratégia certa e se possível com uma combinação de paredões favoráveis, P.A pode ir muito longe no game.