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Há um mês no BBB, Paulo André acelera para vida que o esporte nunca lhe daria

Com uma pegada good vibes no reality e sem se queimar dentro e fora da casa, o velocista já beira 4 milhões de seguidores no Instagram e abre portas para um mundo de oportunidades

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 02:10

Públicado em 

17 fev 2022 às 02:10
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Paulo André Camilo abriu mão de algumas convocações da Confederação Brasileira de Atletismo para estar no BBB
Paulo André Camilo abriu mão de algumas convocações da Confederação Brasileira de Atletismo para estar no BBB Crédito: BBB/Divulgação
No dia 18 de janeiro, quando a porta do Big Brother Brasil 22 se abriu para a entrada dos participantes escolhidos como “Camarote” (um dia após a entrada dos “pipocas”), o atleta Paulo André Camilo foi apresentado a milhões de pessoas que não o conheciam, e isso na posição de principal velocista do país há pelo menos cinco anos. Essa é a realidade de centenas de atletas olímpicos do Brasil. Por mais que se destaquem, o retorno ainda não é diretamente proporcional aos resultados obtidos.
Entre questionamentos e críticas ao velocista que foi semifinalista nos 100m rasos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, abriu mão de convocações da Confederação Brasileira de Atletismo e pode perder bolsas que exigem que o atleta esteja em atividade, surgiram alguns esclarecimentos como o objetivo de jogar luz no esporte e também a possibilidade de oferecer uma vida melhor ao filho recém-nascido, decisão tomada em comum acordo com a mãe do pequeno P.Azinho.

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A escolha de Paulo André, e que cabe somente a ele, escancara uma triste realidade para o esporte brasileiro. Afinal, um atleta de ponta, número 1 do esporte em seu país, vê no reality a chance de obter recursos os quais dificilmente conquistaria em sua modalidade. Há um mês na casa mais vigiada do Brasil, o velocista de Vila Velha talvez ainda não tenha a noção completa de como sua vida já mudou e um mundo de possibilidades o receberá quando deixar o programa. 
Os números do atleta nas redes sociais não param de crescer. No dia 13 de janeiro, um dia antes de ser confirmado para o público como um dos participantes do BBB 22, P.A tinha 83.997 seguidores no Instagram, até a noite desta quarta-feira (16) ele já acumulou 3.904.761 de seguidores. Proporcionalmente é o participante do Camarote que teve o maior crescimento no número de fãs. As interações com o seu perfil na rede social já passaram de 7 milhões. 
Conforme levantamento realizado pela Federação Paulista de Atletismo (FPA), Paulo André se tornou o terceiro praticante mais seguido do mundo em sua modalidade. Beirando os 4 milhões de seguidores, ele está atrás apenas do indiano Neeraj Chopra, do lançamento de dardo (5,2 milhões) e de ninguém mais ninguém menos que Usain Bolt, que soma 11,1 milhões de fãs na rede social. 
Qualquer que seja o resultado de Paulo André no BBB, desde que ele não saia com sua imagem arranhada, já será suficiente para abrir portas como modelo, influencer, presença vip e trabalhos de publicidade. Ofícios que pagam quantias elevadas e que estão muito acima de seus vencimentos com o esporte, que hoje são providos pelos programas Bolsa Atleta (Governo do ES e Prefeitura de Vila Velha), Programa Atletas de Alto Rendimento (PAAR) das Forças Armadas e alguns patrocinadores.
Na maratona que é o BBB nenhum concorrente alcançou um destaque inabalável para já estar garantido como campeão do programa. Em meio a um elenco muito questionável, o ar good vibes de Paulo André não provoca rejeição, mas também ainda não cativou definitivamente o público. O romance com Jade Picon é interessante para um jogo que segue aberto. Com a estratégia certa e se possível com uma combinação de paredões favoráveis, P.A pode ir muito longe no game. 
Já nas pistas também não há dúvidas que Paulo André perde um período importante de preparação e também competições. Depois terá que correr atrás do tempo perdido para ser competitivo e nos lembrar aquele atleta que aos 20 anos correu os 100 metros rasos em 10s02 e encantou os amantes do esporte ao chegar perto de se tornar o primeiro brasileiro a completar a prova abaixo de 10 segundos.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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