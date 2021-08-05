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Revezamento 4x100m

"Não estávamos com perna para correr uma boa marca", diz Paulo André

Esperança de medalha para o atletismo brasileiro em Tóquio, revezamento 4x100m deu adeus aos Jogos com atuação decepcionante

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 06:02

Públicado em 

05 ago 2021 às 06:02
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Com o capixaba Paulo André Camilo, Brasil é eliminado no revezamento 4x 100m
Com o capixaba Paulo André Camilo, Brasil foi eliminado no revezamento 4x 100m Crédito: Vitor Jubini
Por conta de resultados significativos nos últimos anos, como o ouro no Mundial e no Pan-Americano de Lima, ambos em 2019, o conjunto masculino brasileiro no revezamento 4x100m chegou aos Jogos Olímpicos de Tóquio como uma esperança de medalha, mas no fim o resultado acabou sendo decepcionante.
Na noite desta quarta-feira (04), no Olympic Stadium, o conjunto formado por Rodrigo Nascimento, Felipe Bardi, Derick Silva e pelo capixaba Paulo André Camilo fechou a prova em 38s34, apenas o 12º melhor tempo da classificatória, resultado insuficiente para levar o Brasil à disputa por medalha.

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No fim da prova, Paulo André Camilo foi sincero e afirmou que faltou perna. “A gente fez o que o treinador mandou. A verdade é que o revezamento é composto por muitas coisas. Nossa passagem de bastão é excelente, a gente conseguiu fazer uma passagem boa. Erramos mesmo na perna, não estávamos com perna para correr uma boa marca”, afirmou o capixaba.  
Com três anos de um novo ciclo olímpico pela frente, Paulo André e a equipe brasileira levam aprendizado já mirando as Olimpíadas de Paris, em 2024. “Agora é trabalhar. Sair de cabeça erguida para trabalhar e chegar em Paris com o nosso melhor e brigar por medalha. Aprendizado a gente leva que tem que estar pronto é aqui. Tem que haver mudança para que a gente possa chegar na Olimpíada bem. Tem que ter planejamento, sentar para ver quais pontos a gente tem que visar, montar um planejamento”, destacou o capixaba.

Com o capixaba Paulo André Camilo, Brasil é eliminado no revezamento 4x 100m

Até o momento, o atletismo brasileiro conquistou duas medalhas de bronze. Uma com Thiago Braz no salto com vara e outra com Alisson Santos, o Piu, nos 400m com barreiras.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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