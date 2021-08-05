"Não estávamos com perna para correr uma boa marca", diz Paulo André

Com o capixaba Paulo André Camilo, Brasil foi eliminado no revezamento 4x 100m Crédito: Vitor Jubini

Por conta de resultados significativos nos últimos anos, como o ouro no Mundial e no Pan-Americano de Lima, ambos em 2019, o conjunto masculino brasileiro no revezamento 4x100m chegou aos Jogos Olímpicos de Tóquio como uma esperança de medalha, mas no fim o resultado acabou sendo decepcionante.

Na noite desta quarta-feira (04), no Olympic Stadium, o conjunto formado por Rodrigo Nascimento, Felipe Bardi, Derick Silva e pelo capixaba Paulo André Camilo fechou a prova em 38s34, apenas o 12º melhor tempo da classificatória, resultado insuficiente para levar o Brasil à disputa por medalha.

No fim da prova, Paulo André Camilo foi sincero e afirmou que faltou perna. “A gente fez o que o treinador mandou. A verdade é que o revezamento é composto por muitas coisas. Nossa passagem de bastão é excelente, a gente conseguiu fazer uma passagem boa. Erramos mesmo na perna, não estávamos com perna para correr uma boa marca”, afirmou o capixaba.

Com três anos de um novo ciclo olímpico pela frente, Paulo André e a equipe brasileira levam aprendizado já mirando as Olimpíadas de Paris, em 2024. “Agora é trabalhar. Sair de cabeça erguida para trabalhar e chegar em Paris com o nosso melhor e brigar por medalha. Aprendizado a gente leva que tem que estar pronto é aqui. Tem que haver mudança para que a gente possa chegar na Olimpíada bem. Tem que ter planejamento, sentar para ver quais pontos a gente tem que visar, montar um planejamento”, destacou o capixaba.

Com o capixaba Paulo André Camilo, Brasil é eliminado no revezamento 4x 100m