Com o capixaba Paulo André Camilo, Brasil é eliminado no revezamento 4x 100m

Paulo André fechou o revezamento brasileiro, mas não conseguiu acelerar para a final dos 4x100 Crédito: Vitor Jubini

O quarteto brasileiro não conseguiu se classificar para a grande final do revezamento 4x100m na competição de atletismo das Olimpíadas de Tóquio . Na noite desta quarta-feira (04), o conjunto do Brasil, formado por Felipe Ibardi, Rodrigo do Nascimento, Derick Silva e pelo capixaba Paulo André Camilo cravou o tempo de 38s34 e ficou na 5º colocação da primeira bateria eliminatória no Olympic Stadium. Resultado insuficiente para avançar à disputa por medalha.

O capixaba Paulo André Camilo, que nos 100m rasos, conseguiu avançar até às semifinais, desta vez fechou a prova para o Brasil, mas não conseguiu ajudar a equipe a ficar entre as oito melhores que vão para a final. A disputa por medalha no revezamento 4x100m acontece na manhã desta sexta-feira (06) às 10h50.

AS PROVAS

Debaixo de um calor de 33°, os velocistas tiveram na temperatura um adversário além dos demais rivais. Na primeira bateria, o conjunto da Jamaica sobrou na prova, liderando do início ao fim e fechando a prova com o tempo de 37s82, única equipe a correr na casa dos 37 segundos nesta bateria. Já o quarteto brasileiro teve um bom início, mas perdeu fôlego na reta final, fechando a prova com 38s34 na quinta colocação.

Já sem as sapatilhas, Paulo André lamentou o resultado abaixo do esperado do Brasil Crédito: Vitor Jubini

Aos meninos do Brasil, restou secar os rivais da segunda bateria. Como eles não ficaram entre os três primeiros de sua disputa, precisavam ter tempo melhor que o quarto e o quinto colocado da segunda bateria. Mas não foi o que aconteceu. Em uma disputa bem mais acirrada, os chineses levaram a melhor com o tempo de 37s92, seguidos por rivais que correram próximos a esse tempo.

O Brasil chegou em Tóquio com muitas esperanças de conquistar uma medalha no revezamento, mas acabou com o 12º melhor tempo entre os 16 participantes. Agora é hora de repensar a disputa e pensar nos Jogos de Paris, em 2024.