Com o capixaba Paulo André Camilo, Brasil é eliminado no revezamento 4x 100m

O quarteto brasileiro não conseguiu se classificar para a grande final do revezamento 4x100m na competição de atletismo das Olimpíadas de Tóquio. Na noite desta quarta-feira (04), o conjunto do Brasil, formado por Felipe Ibardi, Rodrigo do Nascimento, Derick Silva e pelo capixaba Paulo André Camilo cravou o tempo de 38s34 e ficou na 5º colocação da primeira bateria eliminatória no Olympic Stadium. Resultado insuficiente para avançar à disputa por medalha.
O capixaba Paulo André Camilo, que nos 100m rasos, conseguiu avançar até às semifinais, desta vez fechou a prova para o Brasil, mas não conseguiu ajudar a equipe a ficar entre as oito melhores que vão para a final. A disputa por medalha no revezamento 4x100m acontece na manhã desta sexta-feira (06) às 10h50.
AS PROVAS
Debaixo de um calor de 33°, os velocistas tiveram na temperatura um adversário além dos demais rivais. Na primeira bateria, o conjunto da Jamaica sobrou na prova, liderando do início ao fim e fechando a prova com o tempo de 37s82, única equipe a correr na casa dos 37 segundos nesta bateria. Já o quarteto brasileiro teve um bom início, mas perdeu fôlego na reta final, fechando a prova com 38s34 na quinta colocação.
Aos meninos do Brasil, restou secar os rivais da segunda bateria. Como eles não ficaram entre os três primeiros de sua disputa, precisavam ter tempo melhor que o quarto e o quinto colocado da segunda bateria. Mas não foi o que aconteceu. Em uma disputa bem mais acirrada, os chineses levaram a melhor com o tempo de 37s92, seguidos por rivais que correram próximos a esse tempo.
O Brasil chegou em Tóquio com muitas esperanças de conquistar uma medalha no revezamento, mas acabou com o 12º melhor tempo entre os 16 participantes. Agora é hora de repensar a disputa e pensar nos Jogos de Paris, em 2024.