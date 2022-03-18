Nova Venécia e Real Noroeste caíram de pé na Copa do Brasil

Representantes do Espírito Santo nas competições nacionais em 2022, Nova Venécia e Real Noroeste foram eliminados da Copa do Brasil, na segunda fase do torneio, nesta semana. Porém, os times capixabas têm muito do que se orgulhar por suas trajetórias na competição. Caíram de pé. Foram eliminados por times da elite do futebol brasileiro, mas venderam muito caro o resultado.
Apesar de todos os times acima citados terem encerrado suas trajetórias na segunda fase, a forma como isso ocorreu em 2022 foi muito digna. O Leão foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-GO
em um jogo em que não se apequenou e lutou bravamente dentro de suas possibilidades. E tudo isso longe de seus domínios, onde todos imaginavam que seria presa fácil para o Dragão. Não foi.
Se essas derrotas doem, já que deixam um gostinho de que era possível vencer, elas também mostram que a profundidade da Série D se torna cada vez mais rasa. Afinal o que falta para um time que se porta bem na Copa do Brasil consiga superar rivais na Série D e subir de nível no futebol nacional? O que Serra, Vitória e Rio Branco não fizeram que Nova Venécia e Real Noroeste podem fazer esse ano?
O torcedor capixaba merece ver um time em ascensão e esse objetivo acena que está ficando mais próximo. A moral está elevada para esperar os próximos capítulos.