Times capixabas faturam R$ 1,4 milhão cada por classificação na Copa do Brasil

A divisão dos times em três grupos é um mecanismo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para equiparar o faturamento de cada participante ao desempenho em campo. As premiações são equivalentes ao grupo ao qual cada equipe pertence.

Grupo 1: 15 primeiros colocados no Ranking Nacional de Clubes da CBF 2022

Premiações: R$ 1,27 milhão por disputar a primeira fase e R$ 1,5 milhão em caso de classificação



Grupo 2: Clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro em 2022, com exceção dos que já pertencem ao Grupo 1

Premiações: R$ 1,09 milhão por disputar a primeira fase e R$ 1,19 milhão em caso de classificação



Grupo 3: Demais participantes da Copa do Brasil que não estão nos Grupos 1 ou 2

Premiações: R$ 620 mil por disputar a primeira fase e R$ 750 mil em caso de classificação

