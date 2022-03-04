Times capixabas faturam R$ 1,4 milhão cada por classificação na Copa do Brasil

Entenda a premiação
A divisão dos times em três grupos é um mecanismo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para equiparar o faturamento de cada participante ao desempenho em campo. As premiações são equivalentes ao grupo ao qual cada equipe pertence.
Grupo 1: 15 primeiros colocados no Ranking Nacional de Clubes da CBF 2022
Premiações: R$ 1,27 milhão por disputar a primeira fase e R$ 1,5 milhão em caso de classificação
Grupo 2: Clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro em 2022, com exceção dos que já pertencem ao Grupo 1
Premiações: R$ 1,09 milhão por disputar a primeira fase e R$ 1,19 milhão em caso de classificação
Grupo 3: Demais participantes da Copa do Brasil que não estão nos Grupos 1 ou 2
Premiações: R$ 620 mil por disputar a primeira fase e R$ 750 mil em caso de classificação
- 1ª fase: R$ 1,27 milhão (Grupo 1); R$ 1,09 milhão (Grupo 2); R$ 620 mil (Grupo 3)
- 2ª fase: R$ 1,5 milhão (Grupo 1); R$ 1,19 milhão (Grupo 2); R$ 750 mil (Grupo 3)
- 3ª fase: R$ 1,9 milhão
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 3,9 milhões
- Semifinal: R$ 8 milhões
- Vice campeão: R$ 25 milhões
- Campeão: R$ 60 milhões