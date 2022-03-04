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Times capixabas faturam R$ 1,4 milhão cada por classificação na Copa do Brasil

Real Noroeste e Nova Venécia garantiram a bolada depois de passarem por Operário-PR e Ferroviário-CE na primeira fase da competição nacional
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

04 mar 2022 às 10:04

Publicado em 04 de Março de 2022 às 10:04

O Nova Venécia venceu o Ferroviário-CE e avançou à segunda fase da Copa do Brasil
O Nova Venécia venceu o Ferroviário-CE e avançou à segunda fase da Copa do Brasil Crédito: Thiago Felix
Pela primeira vez na competição, dois times capixabas avançaram à segunda fase da Copa do Brasil. Real Noroeste e Nova Venécia venceram Operário-PR e Ferroviário-CE, respectivamente, e garantiram a vaga. Mas, muito além da classificação histórica, as partidas também renderam às equipes uma verdadeira bolada.
Times capixabas faturam 1,4 milhão de reais cada por classificação na Copa do Brasil
Com a classificação, Real Noroeste e Nova Venécia faturaram quase R$ 1,4 milhão cada. Os times capixabas ocupavam o Grupo 3 na competição e, por isso, receberam R$ 620 mil pela participação na primeira fase - ou seja, já tinham o valor garantido apenas por entrar em campo - e, pela classificação, levaram mais R$ 750 mil.
O Real foi o primeiro time capixaba garantido na segunda fase da competição, carimbando a vaga na quarta-feira (2). A equipe merengue venceu o Operário-PR, antigo algoz das equipes do Espírito Santo, por 2 a 1, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Os gols foram marcados por Alex Pixote e Ícaro.
O Nova Venécia entrou em campo no dia seguinte, na quinta-feira (3), com a missão de fazer história e fez. Com gols de Patrick e Carlos Vitor, o Leão venceu o Ferroviário-CE por 2 a 1 de virada no estádio Zenor Pedrosa e avançou à segunda fase.
Agora, os capixabas têm duas pedreiras pela frente para tentar escrever mais linhas na história do futebol capixaba. O Real Noroeste enfrenta o Juventude na próxima fase, enquanto o Nova Venécia vai medir forças com o Atlético-GO. Caso avancem, cada um receberá mais R$ 1,9 milhão.

Entenda a premiação

A divisão dos times em três grupos é um mecanismo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para equiparar o faturamento de cada participante ao desempenho em campo. As premiações são equivalentes ao grupo ao qual cada equipe pertence.

Grupo 1: 15 primeiros colocados no Ranking Nacional de Clubes da CBF 2022
Premiações: R$ 1,27 milhão por disputar a primeira fase e R$ 1,5 milhão em caso de classificação

Grupo 2: Clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro em 2022, com exceção dos que já pertencem ao Grupo 1
Premiações: R$ 1,09 milhão por disputar a primeira fase e R$ 1,19 milhão em caso de classificação

Grupo 3: Demais participantes da Copa do Brasil que não estão nos Grupos 1 ou 2
Premiações: R$ 620 mil por disputar a primeira fase e R$ 750 mil em caso de classificação

A partir da terceira fase da competição, a premiação passa a ser igual para todos os times. Assim, caso Real Noroeste e Nova Venécia avancem novamente, cada um receberá R$ 1,9 milhão. 
O campeão da competição fatura R$ 60 milhões. Isso significa que, ao todo, caso Real Noroeste ou Nova Venécia consigam levantar a taça da Copa do Brasil, receberão mais de R$ 78 milhões. Confira o detalhamento das premiações, acordo com a CBF, abaixo:
  • 1ª fase: R$ 1,27 milhão (Grupo 1); R$ 1,09 milhão (Grupo 2); R$ 620 mil (Grupo 3)
  • 2ª fase: R$ 1,5 milhão (Grupo 1); R$ 1,19 milhão (Grupo 2); R$ 750 mil (Grupo 3)
  • 3ª fase: R$ 1,9 milhão
  • Oitavas de final: R$ 3 milhões
  • Quartas de final: R$ 3,9 milhões
  • Semifinal: R$ 8 milhões 
  • Vice campeão: R$ 25 milhões
  • Campeão: R$ 60 milhões

CLASSIFICAÇÃO CELEBRADA

A classificação histórica dos times capixabas à segunda fase da Copa do Brasil foi comemorada pelo governador do Estado, Renato Casagrande. Em publicação no Twitter, Casagrande valorizou as vagas inéditas dos capixabas de forma simultânea na segunda fase da competição.
"Show de bola!!! O Real Noroeste e o Nova Venécia estão classificados para a segunda fase da Copa do Brasil. Pela primeira vez dois representantes do Espírito Santo avançam na mesma edição do campeonato. Parabéns às equipes. Seguimos torcendo juntos pelo nosso futebol", comentou o governador.

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