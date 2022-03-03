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Real Noroeste vence o Operário-PR e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Alex Pixote e Ícaro marcaram os gols que garantiram a vitória e a classificação da equipe de Águia Branca. O Juventude será o adversário na próxima fase
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2022 às 21:14

Publicado em 02 de Março de 2022 às 21:14

O Real Noroeste superou o Operário-PR e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil
O Real Noroeste superou o Operário-PR e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil Crédito: Real Noroeste/Reprodução
Em sua quarta participação na Copa do Brasil, o Real Noroeste enfim conquistou a inédita classificação para a segunda fase da competição nacional. Na noite desta quarta-feira (02), no jogo único da primeira fase, o time capixaba derrotou o Operário-PR, por 2 a 1, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, e ficou com a vaga. Alex Pixote e Ícaro marcaram os gols que garantiram a vitória.
O Real Noroeste vai enfrentar o Juventude na próxima fase da competição nacional, em jogo que acontecerá no Rochão. A data do confronto  ainda será divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na próxima fase também é disputada em jogo único. Em caso de empate, a decisão vai para pênaltis.  

O JOGO

O Real Noroeste começou se lançando ao ataque em bolas longas. O panorama se manteve durante todo o primeiro tempo e deu resultado. Logo aos cinco minutos, o time merengue fez 1 a 0. No entanto, o Operário-PR chegou ao empate após zaga do Real Noroeste não responder a investida pelo lado esquerdo. Confortável com o resultado igual, o Fantasma viu o time capixaba criar perigo nos contra-ataques e acabou sofrendo o segundo gol. Em cobrança de falta, Alex Pixote lançou na área e o goleiro Simão aceitou o gol. 
Na segunda etapa, o Operário-PR controlava mais o jogo pela necessidade do empate. A equipe chegou a conseguir um pênalti, com cerca de 15 minutos, mas acabou desperdiçando com Paulo Sérgio, que bateu para fora. O Fantasma ainda conseguia imprimir bom volume, especialmente, com Rodrigo Pimpão. Muita contestação pelo lado capixaba e foco nos contra-ataques, o resultado permaneceu igual. As duas equipes terminaram com um expulso para cada lado.

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