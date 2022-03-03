Real Noroeste vence o Operário-PR e avança à segunda fase da Copa do Brasil

O Real Noroeste superou o Operário-PR e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil Crédito: Real Noroeste/Reprodução

Em sua quarta participação na Copa do Brasil, o Real Noroeste enfim conquistou a inédita classificação para a segunda fase da competição nacional. Na noite desta quarta-feira (02), no jogo único da primeira fase, o time capixaba derrotou o Operário-PR, por 2 a 1, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, e ficou com a vaga. Alex Pixote e Ícaro marcaram os gols que garantiram a vitória.

O Real Noroeste vai enfrentar o Juventude na próxima fase da competição nacional, em jogo que acontecerá no Rochão. A data do confronto ainda será divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na próxima fase também é disputada em jogo único. Em caso de empate, a decisão vai para pênaltis.

O JOGO

O Real Noroeste começou se lançando ao ataque em bolas longas. O panorama se manteve durante todo o primeiro tempo e deu resultado. Logo aos cinco minutos, o time merengue fez 1 a 0. No entanto, o Operário-PR chegou ao empate após zaga do Real Noroeste não responder a investida pelo lado esquerdo. Confortável com o resultado igual, o Fantasma viu o time capixaba criar perigo nos contra-ataques e acabou sofrendo o segundo gol. Em cobrança de falta, Alex Pixote lançou na área e o goleiro Simão aceitou o gol.