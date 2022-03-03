Nova Venécia vence o Ferroviário-CE de virada e avança na Copa do Brasil

O Nova Venécia fez história na tarde desta quinta-feira (3). O time capixaba venceu o Ferroviário-CE por 2 a 1 e avançou à segunda fase Copa do Brasil. Wandson marcou o gol do Ferrim no primeiro tempo. Patrick e Carlos Vitor fizeram no segundo tempo e garantiram o triunfo do Leão.
O Nova Venécia vai enfrentar o vencedor do confronto entre União-MT e Atlético-GO, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h.
O jogo começou quente. O Nova Venécia chegou com perigo com Gabriel Beck e depois fez Jonathan salvar duas vezes. Na sequência, Alemão chutou de forma perigosa. Harrison saiu muito mal do gol, falhou e quase o Tubarão abriu o placar. Aos 39 minutos, o Ferroviário marcou com Wandson.
Os dois times começaram com boas chances, uma para cada lado. Aos 22, Patrick marcou de cabeça para o Nova Venécia. Dessa vez, Jonathan não conseguiu agarrar. Aos 26, Max cabeceou muito bem, mandou por cima da meta, mas assustou. O apoio da torcida foi capaz de levar o Leão à vitória. De pênalti, Carlos Vitor fez para o Nova Venécia e decretou a classificação do time capixaba.