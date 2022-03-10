Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo caminho

Após consultas de investidores, Rio Branco se mobiliza para constituir SAF

Três investidores demonstraram interesse em negociar com o maior campeão do futebol capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2022 às 17:53

Publicado em 10 de Março de 2022 às 17:53

Rio Branco pode virar SAF nos próximos meses
Rio Branco pode virar SAF nos próximos meses Crédito: Vitor Recla/Rio Branco
O Rio Branco iniciou as conversas com um investidor que deve proporcionar à torcida o sonho de dias melhores e um poder de investimento maior. Recentemente, o Brancão recebeu três consultas de grupos interessados em iniciar um projeto de Sociedade Anônima do FUtebol (SAF) no clube alvinegro, que agora se organiza para chegar a um acordo.
Ao todo, três investidores demonstraram interesse em negociar com o maior campeão do futebol capixaba. Sem ter os nomes divulgados, a redação apurou ser um grupo do Brasil e dois grupos internacionais. O interesse ainda não evoluiu para o estágio de negociação. Até o momento nenhuma proposta foi feita e o clube se organiza para estar apto a atender as exigências, por meio da transformação SAF.
O processo agora é evoluir com a conversa para que, quando a negociação vir a acontecer, o Rio Branco esteja pronto para a aprovação em Assembleia Geral do Conselho Deliberativo e para a mudança do estatuto do clube. Em processo de avaliação, o Capa-Preta ainda estuda os benefícios das potenciais ofertas para a instituição, para que o acordo seja fechado sem complicações. 

Veja Também

Times capixabas faturam R$ 1,4 milhão cada por classificação na Copa do Brasil

Cruzeiro, Botafogo e Vasco: entenda a SAF e como modelo pode salvar clubes

Sem divulgar o nome da empresa ou a origem dela, o Capa-Preta se protege para não ter negociação prejudicada por rumores. A maior dificuldade do Rio Branco-ES, hoje, tange o estatuto do clube, que deve sofrer alterações.
Atualmente, nenhuma empresa pode ter percentual de aquisição do clube ou gerenciar qualquer atividade executiva da instituição. Esse papel pertence à Diretoria Executiva que é eleita pelo Conselho Deliberativo.
"O clube foi consultado, sendo que uma das consultas evoluiu para uma primeira conversa, mas ainda não se trata de uma negociação. Como não há algo concreto, o clube não vai se pronunciar neste momento para não atrapalhar a evolução de uma possível negociação", declarou Paulo Pachêco. 

SAF PARA TIRAR O CLUBE DO VERMELHO

O valor da dívida do Brancão não foi revelado, mas o Alvinegro estuda criar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF) para poder se reestruturar financeiramente, visto que essa é a forma mais rápida de conseguir aporte financeiro imediato para o investimento no futebol.
Vale destacar que o Capa-Preta participou, em setembro de 2021, de um workshop sobre benefícios e as responsabilidades das Sociedades Anónimas de Futebol. Pela lei 14.193/21, após a venda, o Rio Branco tem a obrigação do repasse 20% receitas da SAF e 50% dos lucros para o pagamento das dívidas civis e trabalhistas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso pelo ICE nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já
Imagem de destaque
Netflix: lançamentos da semana entre 13 e 19 de abril de 2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados