Real Noroeste perde para o Juventude e dá adeus à Copa do Brasil

O Real Noroeste foi eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude Crédito: Fernando Alves / EC Juventude

O Real Noroeste lutou, se entregou, mas as falhas nos momentos decisivos fizeram o time dar adeus ao sonho de avançar na Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (17), o time capixaba foi derrotado pelo Juventude por 1 a 0, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. O meia Chico, em cobrança de falta, fez o gol da vitória e goleiro César ainda defendeu um pênalti. Foi o que garantiu o time gaúcho na terceira fase da competição nacional.

Classificado por antecipação para as quartas de final do Campeonato Capixaba, o Real Noroeste volta suas atenções os Estadual, onde recebe o Nova Venécia, no domingo (20), às 16h (de Brasília), no José Olímpio da Rocha. A partida é válida pela penúltima rodada da primeira fase do Estadual.

O JOGO

Atuando em casa, o Real Noroeste fez um jogo igual contra o Juventude e em alguns momentos pressionou a equipe gaúcha. O time de Caxias do Sul buscou se aproveitar dos espaços no meio de campo do time capixaba e foi por ali que originou o gol de falta de Chico, que contou com uma colaboração do goleiro Waldson. Em desvantagem, o Real foi em busca do empate e teve a chance de igualar o marcador. Porém, o goleiro César defendeu a cobrança do zagueiro Pedro Botelho e manteve o Juventude na frente.