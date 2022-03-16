Nova Venécia perde para o Atlético-GO e é eliminado da Copa do Brasil

O Atlético-GO eliminou o Nova Venécia da Copa do Brasil Crédito: Bruno Corsino/ACG

O Nova Venécia está fora da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (15), o time capixaba foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly e deu adeus à competição nacional. O Dragão fez valer o seu favoritismo e garantiu a classificação para a terceira fase do torneio com dois gols de Shaylon. Carlos Vitor assinalou o gol do Leão.

O próximo adversário do Atlético-GO, na terceira fase da Copa do Brasil, será conhecido por meio de sorteio, que será realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no dia 25 de março. A partir dessa fase, as disputas acontecem em jogos de ida e volta. De acordo com a tabela básica do torneio, as duas partidas vão acontecer nos 20 e 21 de abril ou 11 e 12 de maio. Com a classificação, o Atlético-GO garantiu R$ 1,9 milhão e acumula R$ 4,18 milhões até aqui.

O JOGO

Nos primeiros minutos da partida, o Atlético foi surpreendido por um Nova Venécia que não ficou fechado na defesa e tentou se lançar ao ataque. Mas, o Dragão equilibrou as ações e passou a ser mais contundente no ataque. Em um lance de sorte, a defesa do Leão rebateu mal e Shaylon abriu o placar.

O Nova Venécia sentiu o gol e o Atlético pressionou, criou, mas não fez o segundo gol. Em das raras jogadas pelo lado esquerdo, o lateral Ian SIlva foi derrubado na área e o árbitro marcou a penalidade. Carlos Vitor cobrou e empatou o jogo. Antes do intervalo, o Dragão voltou a ficar na frente, novamente com Shaylon. Em uma jogada semelhante, o atacante se beneficiou de um bola rebatida da defesa e fez o segundo gol.