Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Adeus tabu!

Serra vence o Remo e vai encarar o Vasco na 2ª fase da Copa do Brasil

Tricolor Serrano faz história. Desde 1994, um time capixaba não avançava à segunda fase da competição Nacional
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

14 fev 2019 às 00:12

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 00:12

O Serra conquistou uma vitória histórica na noite desta quarta-feira (14). Com gol de Rael, o Tricolor Serrano venceu o Remo por 1 a 0 no Robertão e se classificou para a Segunda Fase da Copa do Brasil. O último time capixaba que chegou a essa etapa da competição foi o Linhares, que em 1994 foi até às semifinais, quando foi eliminado pelo Ceará. 
Rael mostrou seu faro de matador e marcou o gol da classificação do Serra Crédito: Fernando Madeira
Apoio não faltou assim que o Serra pisou em campo. A torcida tricolor compareceu em ótimo número no Robertão e empurrou o time rumo à segunda fase. A primeira boa chance veio com o iluminado da noite. Aos 9, Rael quase marcou, mas Mimica evitou o gol do Serra.
GALERIA: a classificação em imagens
Os visitantes assustaram aos 21, com Gustavo Ramos, mas Walter, afastou o perigo com um tapinha para escanteio. A partida seguiu equilibrada e com poucas chances, reservando as emoções para o segundo tempo.
Na volta do intervalo, não teve o tão aguardado gol, mas a torcida do Serra vibrou. Isso porque o volante Robson foi expulso no primeiro minuto ao receber o segundo cartão amarelo.
Com um a mais em campo, o Tricolor partiu para cima e logo marcou. Rael, o cruel, subiu alto para testar e marcar em escanteio logo aos cinco minutos.
Mesmo com um a menos o Remo se lançou ao ataque e ameaçou, mas o Serra soube se segurar e aguardar os intermináveis cinco minutos de acréscimos para pôr fim ao jejum de 24 anos sem um time capixaba avançar na Copa do Brasil. Festa total no Robertão!  

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

copa do brasil Serra remo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados