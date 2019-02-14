Serra vence o Remo e vai encarar o Vasco na 2ª fase da Copa do Brasil

O Serra conquistou uma vitória histórica na noite desta quarta-feira (14). Com gol de Rael, o Tricolor Serrano venceu o Remo por 1 a 0 no Robertão e se classificou para a Segunda Fase da Copa do Brasil. O último time capixaba que chegou a essa etapa da competição foi o Linhares, que em 1994 foi até às semifinais, quando foi eliminado pelo Ceará.

Rael mostrou seu faro de matador e marcou o gol da classificação do Serra Crédito: Fernando Madeira

Apoio não faltou assim que o Serra pisou em campo. A torcida tricolor compareceu em ótimo número no Robertão e empurrou o time rumo à segunda fase. A primeira boa chance veio com o iluminado da noite. Aos 9, Rael quase marcou, mas Mimica evitou o gol do Serra.

Os visitantes assustaram aos 21, com Gustavo Ramos, mas Walter, afastou o perigo com um tapinha para escanteio. A partida seguiu equilibrada e com poucas chances, reservando as emoções para o segundo tempo.

Na volta do intervalo, não teve o tão aguardado gol, mas a torcida do Serra vibrou. Isso porque o volante Robson foi expulso no primeiro minuto ao receber o segundo cartão amarelo.

Com um a mais em campo, o Tricolor partiu para cima e logo marcou. Rael, o cruel, subiu alto para testar e marcar em escanteio logo aos cinco minutos.