ES pode receber competição nacional de ondas gigantes em 2023

ES vai receber competições nacionais em 2023 Crédito: Iuri Emanuel (@iuriphoto)

O surfe capixaba vai atingir um novo patamar em 2023. Em visita ao Estado , Teco Padaratz, ex-surfista consagrado e presidente da Confederação Brasileira de Surfe (CBSurf), esteve reunido com Alberto Muniz, presidente da Federação de Surfe do Espírito Santo (Fesurf) e anunciou novidades para o calendário de competições oficiais no ES.

Entre as novidades, ficou encaminhado uma etapa de Big Wave em águas capixabas. “Com a vinda do Teco, iniciamos os trâmites legais para uma etapa do Big Wave, que terá uma janela em torno de cinco meses para ter as melhores condições para ser realizada”, disse Alberto.

O Big Wave (Onda Grande, em tradução livre), é uma competição de surfe que acontece em ondas com mais de seis metros de altura, e conta com atletas profissionais especializados para a prática do esporte nestas condições.

Caso a etapa seja confirmada no ES, ela desembarca no Pico Avalanche, em Vila Velha , onde ondas com mais de cinco metros já foram registradas. O pico é considerado um dos melhores do Brasil , e é um atrativo para turistas de todo o mundo.

“Discutimos a realização do Circuito Brasileiro de Surfe de Base, em agosto. E aqui no ES estamos fechando para 2023: Circuito Estadual de Base, com atletas sub-12, 14, 16, 18, Open e Circuito Profissional Estadual”, pontuou Alberto.

POTENCIAL DO LITORAL CAPIXABA

Com aproximadamente 410 km de litoral, o Espírito Santo tem diversos pontos para a prática do esporte, e isso favorece o Estado para receber competições nacionais e internacionais.

“Nós sabemos da qualidade das ondas do ES, e sabemos que é obrigação da CBSurf levar os campeonatos para os lugares com as melhores ondas. O Estado apresenta toda a capacidade técnica necessária. A gente verifica a questão de hospedagem, alimentação, transporte local, espaço na praia e tudo mais. Com certeza o ES está preparado para receber grandes etapas, não tenham dúvida disso”, salientou Teco Padaratz.

“A vinda do presidente da Cbsurf ao Estado é, de certa forma, para indicar que a Fesurf está em conformidade com as ideias da entidade máxima do esporte no Brasil. Além disso, fechamos parcerias com marcas do seguimento, com o poder público estadual e também com órgãos municipais”, complementou Alberto.

CALENDÁRIO

Conforme divulgado pela Fesurf, o Espírito Santo também se planeja para receber uma etapa da Taça Brasil, em Regência, uma etapa do Longboard Brasil, que deve ser realizado em Pontal de Ipiranga, em Linhares.

“Existem acertos a serem feitos para a realização de tais eventos, como questões de datas e incentivos fiscais”, frisou Alberto Muniz.