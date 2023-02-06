Iate Clube do ES promove a 22ª Regata Vitória x Guarapari

Percurso conta com diversas belezas naturais do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Um dos eventos mais esperados pelos velejadores está chegando. No próximo dia 11 de fevereiro, o Iate Clube do Espírito Santo realizará a 22° edição da Regata Vitória x Guarapari. A competição, que inicia na Baía de Camburi e tem como destino a Praia do Morro, deve reunir mais de 20 embarcações.

A regata possui um percurso de 25 milhas náuticas (aproximadamente 48 quilômetros) sendo considerada uma das competições mais tradicionais do calendário da vela capixaba, além de ser famosa pelas belezas naturais do trajeto.

O Comodoro Fabiano Pereira comenta: "O Iate é referência no estado em esportes náuticos e a vela é um pilar importante para nós. Estamos felizes e animados por proporcionar a 22ª edição desse evento que valoriza o Espírito Santo e incentiva a prática esportiva". Ele acrescenta que além de promover a competição, garante aos atletas outro atrativo. "Posso garantir que é um dos percursos mais bonitos".

O diretor de Vela do ICES, Victor Santos Neves Filho, que participa da regata Vitória x Guarapari desde a edição de 2005, conta que o longo percurso possibilita aos competidores maior poder de reação durante a regata. Ele ainda afirma que as expectativas são ótimas, já que todos os velejadores aguardam por este evento. "No ano passado tivemos 26 barcos e a expectativa para esse ano é de que reuniremos um número maior", acrescenta.

A noite que antecede a aventura será dedicada à reunião dos velejadores para alinhamento do percurso, horários e regras da competição. Participam da regata classes dos barcos de Oceano e Wind (RGS I, RGS II, ORC e Bico de Proa). Os três primeiros colocados receberão troféus e medalhas.

Aos interessados em participar, as inscrições devem ser feitas até a véspera do evento através do site do ICES.

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