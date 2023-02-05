Duplas capixabas são campeãs do Beach Tennis Open ES, na Praia da Costa

As duplas Daniel e Raphael e Maitê e Luana foram as grandes campeãs entre os profissionais Crédito: João Barbosa

Mais de 350 atletas de diversos Estados, uma estrutura com 20 quadras e competições acirradas. Assim foi a 2ª edição do Beach Tennis Open ES, que aconteceu entre sexta-feira (3) e domingo (5), na Praia da Costa , em Vila Velha

Dividido em seis categorias, tanto masculinas quanto femininas, o evento foi válido como uma etapa nacional da modalidade e somou pontos para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Beach Tennis, além de servir como teste para outras competições do esporte em solo capixaba.

Na disputa do Pro Feminino, a grande final ficou entre as duplas Debora Servante e Marina Pimenta contra Laura Pazzini e Maitê Silva. Melhor para as duas últimas, que faturaram a medalha de ouro após uma partida eletrizante, que contou com forte torcida de ambos os lados.

Para a campeã Laura, o sentimento de gratidão e reconhecimento tomou conta do momento da vitória. “Esse foi meu primeiro torneio na Pro e foi irado jogar em casa, com minha família e amigos por aqui, foi perfeito”, disse.

"Os treinos estavam focados para essa competição há cerca de três meses, e conseguimos o resultado esperado. Agora vamos focar para ganhar as próximas disputas que estão por vir", complementou Maitê.

Com a vitória, a dupla garantiu R$ 3 mil, além de prêmios promovidos por patrocinadores. As capixabas agora miram as competições profissionais de beach tennis ao redor do ES e do Brasil, para conquistar ainda mais prestígio no esporte.

Campeonato de beach tennis disputado na Praia da Costa

Já entre os homens, a disputa pelo lugar mais alto do pódio ficou com as duplas Ivan Shalders e Ronaldo Paiva duelando contra Daniel Canellas e Raphael Borges. Sob o olhar de cerca de 200 espectadores, o jogo foi disputado ponto a ponto e teve diversas reviravoltas. Após mais de 40 minutos de partida, Daniel e Raphael soltaram o grito de campeão.

A dupla, também capixaba, está entre as melhores do Brasil em competições de beach tennis, e sonha com mais títulos para 2023. “Esse evento aqui é um dos mais importantes do esporte brasileiro e é um sentimento muito bom em vencer e ver que o nosso trabalho duro vem dando resultado”, disse Raphael.

Com um calendário recheado de competições, a dupla espera conquistar ainda mais troféus e medalhas carregando a bandeira do Espírito Santo. “Agora o nosso foco está voltado para o BT 200, que também vai acontecer aqui no ES, em breve. Vamos com tudo para buscar mais uma vitória”, finalizou Raphael.

ESPORTE EM EXPANSÃO

Além das disputas entre atletas profissionais, o Beach Tennis Open ES também teve diversos duelos em outras categorias. Com mais de 490 partidas, o evento colocou em quadra participantes nas classes A, B e C, 40+ e 50+, e também contou com jovens jogadores nas categorias sub-14 e sub-18.