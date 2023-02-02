Richarlison e Geovanna Santos faturam Prêmio Brasil Olímpico

A 23°edição do Prêmio Brasil Olímpico acontece nesta quinta-feira (2), às 20h, na Cidade das Artes, Rio de Janeiro. O evento, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), irá premiar os Melhores Atletas de 2022 de diversas modalidades do esporte brasileiro. Richarlison, na categoria Futebol e Geovana Santos, na categoria Ginástica Rítmica, são os capixabas premiados.
Richarlison recebeu o prêmio pela segunda vez em sua carreira. Em 2021 brilhou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde foi o artilheiro da competição e conduziu a Seleção Brasileira à medalha de ouro. Neste ano, a favor do capixaba pesou o bom desempenho na Copa do Mundo do Catar, mesmo com a eliminação precoce da Seleção Brasileira.
Na ginástica rítmica, Geovanna Santos fez bonito no Pan desta temporada ao conquistar dois ouros e uma prata no Pan. Para conquistar o prêmio a jovem de Pinheiros, na Região Norte do Espírito Santo, superou a conterrânea Déborah Medrado, que também estava na disputa.
Também será escolhido o Melhor Atleta do Ano. Ana Marcela Cunha (águas abertas), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística) no feminino, e Alison dos Santos (atletismo), Filipe Toledo (surfe) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) no masculino.
Outras premiações também serão entregues, como o Atleta da Torcida, que a votação pode ser feita no site https://pbo.cob.org.br e fica aberta até momentos antes do final da cerimônia, e o Prêmio Inspire, criado para homenagear a atleta mais inspiradora do ano.
Na categoria da torcida estão disputando: Alison dos Santos (atletismo), Ana Marcela Cunha (águas abertas), Arthur Nory (ginástica artística), Hugo Calderano (tênis de mesa), Marcus D´Almeida (tiro com arco), Rafaela Silva (judô), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística). Já no Prêmio Inspire disputam: Ana Marcela Cunha, Bia Haddad Maia (tênis), Mayra Aguiar (judô), Rafaela Silva e Rebeca Andrade.
“Será uma cerimônia à altura do desempenho do esporte olímpico brasileiro em 2022: excelente. No ano passado, estivemos no pódio em campeonatos mundiais ou equivalentes em 23 oportunidades, além de liderar o quadro de medalhas dos Jogos Sul-americanos e Jogos Sul-americanos da Juventude e ter uma evolução no desempenho nos Jogos Olímpicos de Inverno. Temos muitos motivos para celebrar grandes feitos de nossos atletas, treinadores e de todos que ajudaram a elevar o nome do nosso país”, disse o Presidente do COB, Paulo Wanderley.
Daiane dos Santos receberá o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado a atletas e ex-atletas que representem os valores que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo como ética, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e espírito coletivo.
José Roberto Guimarães, treinador da seleção feminina de vôlei, e Felipe Siqueira, mentor de Alison dos Santos, foram escolhidos os melhores treinadores do ano de 2022. Também haverá uma homenagem a grandes nomes do esporte brasileiro que nos deixaram no ano passado.
Vencedores em cada modalidade do Prêmio Brasil Olímpico 2022:
- Águas Abertas - Ana Marcela Cunha
- Atletismo - Alison dos Santos
- Badminton - Ygor Coelho
- Basquete 3x3 - Vitória Marcelino
- Basquete 5x5 - Bruno Caboclo
- Boliche - Stephanie Migliore Dubbio Martins e Roberta Camargo Rodrigues
- Boxe - Beatriz Ferreira
- Breaking - Luan dos Santos
- Canoagem Slalom - Ana Sátila Vargas
- Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz
- Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira
- Ciclismo BMX Racing - Paola Reis Santos
- Ciclismo Estrada - Ana Vitoria Magalhaes
- Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini
- Ciclismo Pista - Alice de Melo
- Desportos na Neve - Jaqueline Mourão
- Desportos no Gelo - Nicole Silveira
- Escalada Esportiva - Anja Köhler
- Esgrima - Nathalie Moellhausen
- Esqui Aquático - Felipe Simioni Neves
- Futebol - Richarlison
- Ginástica Artística - Rebeca Andrade
- Ginástica de Trampolim - Alice Hellem Gomes
- Ginástica Rítmica - Geovanna Santos da Silva
- Golfe - Frederico Biondi Figueiredo
- Handebol - Bruna Aparecida de Paula
- Hipismo Adestramento - João Victor Oliva
- Hipismo CCE - Carlos Eduardo Ramadam
- Hipismo Saltos - Marlon Zanotelli
- Hóquei sobre Grama - Arthur de Azevedo
- Judô - Mayra Aguiar
- Karatê - Douglas Brose
- Levantamento de Peso - Laura Amaro
- Natação - Guilherme Costa
- Nado Artístico - Laura Miccuci
- Patinação Artística - Bianca Corteze Ameixeiro
- Patinação Velocidade - Guilherme Abel Rocha
- Pentatlo Moderno - Isabela de Abreu
- Polo Aquático - Letícia Belorio
- Remo - Beatriz Cardoso
- Rugby - Luiza Campos
- Saltos Ornamentais - Ingrid de Oliveira
- Skate - Rayssa Leal
- Squash - Laura Souza Bezerra da Silva
- Surfe - Filipe Toledo
- Taekwondo - Milena Titoneli
- Tênis - Beatriz Haddad
- Tênis de Mesa - Hugo Calderano
- Tiro com Arco - Marcus Vinicius D’Almeida
- Tiro Esportivo - Geovana Meyer
- Triatlo - Luisa Duarte
- Vela - Martine Grael e Kahena Kunze
- Vôlei de Praia - Duda Lisboa - Ana Patricia
- Voleibol - Gabriela Guimarães
- Wrestling - Laís Nunes