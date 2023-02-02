Richarlison e Geovanna Santos faturam Prêmio Brasil Olímpico

Richarlison e Geovanna Santos vão representar o Espírito Santo na premiação Crédito: Tarso Sarraf/O Liberal e Instagram/Geovanna Santos

A 23°edição do Prêmio Brasil Olímpico acontece nesta quinta-feira (2), às 20h, na Cidade das Artes, Rio de Janeiro. O evento, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), irá premiar os Melhores Atletas de 2022 de diversas modalidades do esporte brasileiro. Richarlison, na categoria Futebol e Geovana Santos, na categoria Ginástica Rítmica, são os capixabas premiados.

Richarlison recebeu o prêmio pela segunda vez em sua carreira. Em 2021 brilhou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde foi o artilheiro da competição e conduziu a Seleção Brasileira à medalha de ouro. Neste ano, a favor do capixaba pesou o bom desempenho na Copa do Mundo do Catar, mesmo com a eliminação precoce da Seleção Brasileira.

Na ginástica rítmica, Geovanna Santos fez bonito no Pan desta temporada ao conquistar dois ouros e uma prata no Pan. Para conquistar o prêmio a jovem de Pinheiros, na Região Norte do Espírito Santo, superou a conterrânea Déborah Medrado, que também estava na disputa.

Também será escolhido o Melhor Atleta do Ano. Ana Marcela Cunha (águas abertas), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística) no feminino, e Alison dos Santos (atletismo), Filipe Toledo (surfe) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) no masculino.

Outras premiações também serão entregues, como o Atleta da Torcida, que a votação pode ser feita no site https://pbo.cob.org.br e fica aberta até momentos antes do final da cerimônia, e o Prêmio Inspire, criado para homenagear a atleta mais inspiradora do ano.

Na categoria da torcida estão disputando: Alison dos Santos (atletismo), Ana Marcela Cunha (águas abertas), Arthur Nory (ginástica artística), Hugo Calderano (tênis de mesa), Marcus D´Almeida (tiro com arco), Rafaela Silva (judô), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística). Já no Prêmio Inspire disputam: Ana Marcela Cunha, Bia Haddad Maia (tênis), Mayra Aguiar (judô), Rafaela Silva e Rebeca Andrade.

“Será uma cerimônia à altura do desempenho do esporte olímpico brasileiro em 2022: excelente. No ano passado, estivemos no pódio em campeonatos mundiais ou equivalentes em 23 oportunidades, além de liderar o quadro de medalhas dos Jogos Sul-americanos e Jogos Sul-americanos da Juventude e ter uma evolução no desempenho nos Jogos Olímpicos de Inverno. Temos muitos motivos para celebrar grandes feitos de nossos atletas, treinadores e de todos que ajudaram a elevar o nome do nosso país”, disse o Presidente do COB, Paulo Wanderley.

Daiane dos Santos receberá o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado a atletas e ex-atletas que representem os valores que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo como ética, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e espírito coletivo.

José Roberto Guimarães, treinador da seleção feminina de vôlei, e Felipe Siqueira, mentor de Alison dos Santos, foram escolhidos os melhores treinadores do ano de 2022. Também haverá uma homenagem a grandes nomes do esporte brasileiro que nos deixaram no ano passado.

Vencedores em cada modalidade do Prêmio Brasil Olímpico 2022: