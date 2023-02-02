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Capixabas em alta

Richarlison e Geovanna Santos faturam Prêmio Brasil Olímpico

O centroavante da Seleção Brasileira na Copa e a ginasta que brilhou no Pan de Ginástica Rítmica foram eleitos pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) os melhores de suas modalidades no ano de 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2023 às 06:00

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 06:00

Richarlison e Geovanna Santos vão representar o Espírito Santo na premiação
Richarlison e Geovanna Santos vão representar o Espírito Santo na premiação Crédito: Tarso Sarraf/O Liberal e Instagram/Geovanna Santos
A 23°edição do Prêmio Brasil Olímpico acontece nesta quinta-feira (2), às 20h, na Cidade das Artes, Rio de Janeiro. O evento, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), irá premiar os Melhores Atletas de 2022 de diversas modalidades do esporte brasileiro. Richarlison, na categoria Futebol e Geovana Santos, na categoria Ginástica Rítmica, são os capixabas premiados. 
Richarlison recebeu o prêmio pela segunda vez em sua carreira. Em 2021  brilhou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde foi o artilheiro da competição e conduziu a Seleção Brasileira à medalha de ouro. Neste ano, a favor do capixaba pesou o bom desempenho na Copa do Mundo do Catar, mesmo com a eliminação precoce da Seleção Brasileira. 
Na ginástica rítmica, Geovanna Santos fez bonito no Pan desta temporada ao conquistar dois ouros e uma prata no Pan. Para conquistar o prêmio a jovem de Pinheiros, na Região Norte do Espírito Santo, superou a conterrânea Déborah Medrado, que também estava na disputa.
Também será escolhido o Melhor Atleta do Ano. Ana Marcela Cunha (águas abertas), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística) no feminino, e Alison dos Santos (atletismo), Filipe Toledo (surfe) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) no masculino.
Outras premiações também serão entregues, como o Atleta da Torcida, que a votação pode ser feita no site https://pbo.cob.org.br e fica aberta até momentos antes do final da cerimônia, e o Prêmio Inspire, criado para homenagear a atleta mais inspiradora do ano.
Na categoria da torcida estão disputando: Alison dos Santos (atletismo), Ana Marcela Cunha (águas abertas), Arthur Nory (ginástica artística), Hugo Calderano (tênis de mesa), Marcus D´Almeida (tiro com arco), Rafaela Silva (judô), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística). Já no Prêmio Inspire disputam: Ana Marcela Cunha, Bia Haddad Maia (tênis), Mayra Aguiar (judô), Rafaela Silva e Rebeca Andrade.
“Será uma cerimônia à altura do desempenho do esporte olímpico brasileiro em 2022: excelente. No ano passado, estivemos no pódio em campeonatos mundiais ou equivalentes em 23 oportunidades, além de liderar o quadro de medalhas dos Jogos Sul-americanos e Jogos Sul-americanos da Juventude e ter uma evolução no desempenho nos Jogos Olímpicos de Inverno. Temos muitos motivos para celebrar grandes feitos de nossos atletas, treinadores e de todos que ajudaram a elevar o nome do nosso país”, disse o Presidente do COB, Paulo Wanderley.
Daiane dos Santos receberá o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado a atletas e ex-atletas que representem os valores que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo como ética, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e espírito coletivo.
José Roberto Guimarães, treinador da seleção feminina de vôlei, e Felipe Siqueira, mentor de Alison dos Santos, foram escolhidos os melhores treinadores do ano de 2022. Também haverá uma homenagem a grandes nomes do esporte brasileiro que nos deixaram no ano passado.

Vencedores em cada modalidade do Prêmio Brasil Olímpico 2022:

  • Águas Abertas - Ana Marcela Cunha
  • Atletismo - Alison dos Santos
  • Badminton - Ygor Coelho
  • Basquete 3x3 - Vitória Marcelino
  • Basquete 5x5 - Bruno Caboclo
  • Boliche - Stephanie Migliore Dubbio Martins e Roberta Camargo Rodrigues
  • Boxe - Beatriz Ferreira
  • Breaking - Luan dos Santos
  • Canoagem Slalom - Ana Sátila Vargas
  • Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz
  • Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira
  • Ciclismo BMX Racing - Paola Reis Santos
  • Ciclismo Estrada - Ana Vitoria Magalhaes
  • Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini
  • Ciclismo Pista - Alice de Melo
  • Desportos na Neve - Jaqueline Mourão
  • Desportos no Gelo - Nicole Silveira
  • Escalada Esportiva - Anja Köhler
  • Esgrima - Nathalie Moellhausen
  • Esqui Aquático - Felipe Simioni Neves
  • Futebol - Richarlison
  • Ginástica Artística - Rebeca Andrade
  • Ginástica de Trampolim - Alice Hellem Gomes
  • Ginástica Rítmica - Geovanna Santos da Silva
  • Golfe - Frederico Biondi Figueiredo
  • Handebol - Bruna Aparecida de Paula
  • Hipismo Adestramento - João Victor Oliva
  • Hipismo CCE - Carlos Eduardo Ramadam
  • Hipismo Saltos - Marlon Zanotelli
  • Hóquei sobre Grama - Arthur de Azevedo
  • Judô - Mayra Aguiar
  • Karatê - Douglas Brose
  • Levantamento de Peso - Laura Amaro
  • Natação - Guilherme Costa
  • Nado Artístico - Laura Miccuci
  • Patinação Artística - Bianca Corteze Ameixeiro
  • Patinação Velocidade - Guilherme Abel Rocha
  • Pentatlo Moderno - Isabela de Abreu
  • Polo Aquático - Letícia Belorio
  • Remo - Beatriz Cardoso
  • Rugby - Luiza Campos
  • Saltos Ornamentais - Ingrid de Oliveira
  • Skate - Rayssa Leal
  • Squash - Laura Souza Bezerra da Silva
  • Surfe - Filipe Toledo
  • Taekwondo - Milena Titoneli
  • Tênis - Beatriz Haddad
  • Tênis de Mesa - Hugo Calderano
  • Tiro com Arco - Marcus Vinicius D’Almeida
  • Tiro Esportivo - Geovana Meyer
  • Triatlo - Luisa Duarte
  • Vela - Martine Grael e Kahena Kunze
  • Vôlei de Praia - Duda Lisboa - Ana Patricia
  • Voleibol - Gabriela Guimarães
  • Wrestling - Laís Nunes

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