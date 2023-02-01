Maior campeão da NFL, Tom Brady oficializa aposentadoria

Tom usou as redes sociais para anunciar a nova decisão Crédito: Reprodução / Instagram

Após anunciar sua aposentadoria em 2022 e rever sua decisão, Tom Brady veio a público novamente para oficializar que deixará o esporte. Na manhã desta quarta-feira (1º), o maior quarterback da história do futebol americano publicou um vídeo em suas redes sociais para um novo comunicado.

“Eu vou direto ao ponto. Eu estou me aposentando, de verdade. Isso foi uma grande questão da última vez, então quando eu acordei esta manhã eu achei melhor só colocar para gravar e comunicar para vocês primeiro. Eu não vou me alongar, você só pode fazer uma declaração emocionada de aposentadoria uma vez e eu já fiz isso ano passado”, iniciou Tom.

Além de reafirmar sua decisão, o agora ex-atleta aproveitou para deixar agradecimentos para quem o apoiou em sua carreira. “Eu quero agradecer a cada um de vocês por me apoiarem: meus amigos, meus colegas de time, meus adversários, eu poderia falar para sempre, são tantos. Obrigado por me permitirem viver meu sonho, eu não mudaria nada. Amo todos vocês”, finalizou.

Em 45 anos de vida, Brady viveu 22 deles em temporadas mágicas na NFL. Venceu o Super Bowl sete vezes, sendo o maior recordista da competição, além de ser eleito o MVP da decisão em cinco oportunidades.

Dos sete títulos de Super Bowl, seis foram conquistados quando estava no New England Patriots, e um durante passagem pelo Tampa Bay Buccaneers. Brady é o recordista da NFL também em passes para touchdown, com 649, e jardas aéreas, com 89.214.