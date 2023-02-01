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Disputa acirrada

Capixaba conquista Campeonato Europeu de Jiu-Jítsu na França

Bruno Altoé conquistou o lugar mais alto do pódio em uma das competições mais cobiçadas do esporte
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

01 fev 2023 às 11:01

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 11:01

Bruno fez três lutas acirradas e conquistou a medalha de ouro em Paris
Bruno fez três lutas acirradas e conquistou a medalha de ouro em Paris Crédito: Arquivo Pessoal
Disputando um dos principais torneios da modalidade no planeta, Bruno Altoé conquistou o lugar mais alto do pódio no Campeonato Europeu de Jiu-Jítsu, realizado em Paris, na França, na última semana. Na categoria ‘pesadíssimo’, com a faixa marrom, o capixaba garantiu o título ao derrotar adversários de vários cantos do mundo.
Bruno precisou enfrentar uma sequência de desafios até chegar ao título europeu. O capixaba venceu a primeira luta e avançou em sua chave. Até ali, o maior adversário era o frio. “Entrava um vento gelado pelo meu quimono, e era uma sensação horrível. Toda pegada que eu dava no quimono do oponente parecia que meus dedos iam quebrar, minha boca estava seca e só no minuto final consegui controlar a luta”.
Após avançar para a grande final, foi notificado que não poderia usar o seu quimono, por estar sujo de sangue. Sem uma peça reserva, precisou lavar o local sujo da peça para ter condições de luta.
“Travei um combate acirrado do início ao fim e consegui fazer 2 pontos de queda no fim do embate. Quando saí, passou um filme na minha cabeça, e todo perrengue que passei para chegar até ali, todas a provações, e a felicidade transbordava, são coisas que o dinheiro não compra. Naquela hora toda a dor passava e a aflição acabava”, lembrou o capixaba, emocionado.

Perrengue até chegar ao título

Com uma dura preparação para a disputa, Bruno conta que quase ficou de fora do torneio. “Eu treinava duas vezes por dia, e duas semanas antes do campeonato, sofri uma lesão na região lombar que me tirou dos treinos na reta final”, explicou. Em uma corrida contra o tempo para se curar e viajar com o condicionamento físico necessário, se deparou com mais um empecilho às vésperas do campeonato.
“Quando fui embarcar para a França, não consegui fazer o check-in. Isso me gerou um enorme transtorno mental, mas mantive a calma e o empenho para conseguir embarcar no dia seguinte. Cheguei em Paris a apenas um dia para o campeonato”, contou o capixaba.
Mesmo após a chegada no país do campeonato, Bruno lembra que tudo parecia conspirar para dar errado. “Enfrentei um frio massacrante de -2 °C e não tive tempo para me adaptar ao fuso e nem ao clima. Não consegui dormir direito e quase perdi o horário pela manhã”.
Chegando no ginásio quando seu nome já estava sendo chamado pela organização, Bruno não conseguiu fazer um aquecimento adequado para a luta inicial. “O vigor físico dos europeus é absurdo, os caras são muito fortes. O tatame aqui é muito diferente do que eu treino. Percebi que se eu não conseguisse me estabilizar ou saísse na frente no placar, seria difícil vencer”, lembrou Bruno.
Bruno superou todas essas dificuldades e faturou o campeonato. Agora ele se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu, que será realizado em São Paulo, no mês de abril

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