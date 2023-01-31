Quanto custa ir ao Marrocos torcer pelo Flamengo no Mundial?

Torcida do Flamengo durante jogo no Estádio Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira

O Mundial de Clubes está chegando. Entre os dias 1º a 11 de fevereiro, sete equipes de todos os continentes do planeta se reúnem em Marrocos para disputar o troféu de campeão do mundo. Na edição de 2023, o representante do continente sul-americano é o Flamengo, que conquistou a vaga após vencer a Libertadores em 2022.

Com 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, o rubro-negro certamente terá o apoio de parte de sua "Nação" no Marrocos, inclusive com representantes do Espírito Santo. Mas quanto um torcedor teria de gastar para ir apoiar o time carioca na luta pelo bicampeonato mundial no país africano?

VIAGEM

A Gazeta entrevistou o dono da agência de viagens “Viaje Mais, Pague Menos”, Guilherme Marinho. Segundo ele, a indefinição sobre as sedes das partidas dificultou a logística. Os locais só foram confirmados no dia 13 de janeiro, após sorteio realizado pela Fifa. O Flamengo vai estrear no dia 7 de fevereiro, em Tânger, contra o Wydad Casablanca, do Marrocos, ou o Al Hilal, da Arábia Saudita, que vão se enfrentar no próximo sábado (4). Se passar, o rubro-negro disputará a final no dia 11 de fevereiro, em Rabat.

“Toda hora mudaram alguma coisa. Falaram que ia ser em Marrakech. Aí foi definido que a primeira partida seria em Tânger, e a final em Rabat. Então, essa indefinição acabou dificultando as reservas de passagem e hotel, que iam se esgotando rapidamente”, explicou Guilherme.

A reportagem teve acesso a um orçamento feito para dois passageiros para usarmos de referência de custos, sem incluir os gastos com alimentação e ingressos.

DIAS 3/02 E 4/02: VITÓRIA X LONDRES (CONEXÃO EM SÃO PAULO E ZURIQUE) - CLASSE ECONÔMICA

VITÓRIA X LONDRES (CONEXÃO EM SÃO PAULO E ZURIQUE) - CLASSE ECONÔMICA PERNOITE EM LONDRES

DIA 5/02: VOO DIRETO PARA TANGER (3 NOITES EM HOTEL 5 ESTRELAS COM CAFÉ DA MANHÃ)

VOO DIRETO PARA TANGER (3 NOITES EM HOTEL 5 ESTRELAS COM CAFÉ DA MANHÃ) DIA 8/02: TREM TANGER X CASABLANCA (2 NOITES EM HOTEL 4 ESTRELAS SEM CAFÉ DA MANHÃ)

TREM TANGER X CASABLANCA (2 NOITES EM HOTEL 4 ESTRELAS SEM CAFÉ DA MANHÃ) DIA 10/02: TREM CASABLANCA X RABAT (2 NOITES EM HOTEL 3 ESTRELAS COM CAFÉ DA MANHÃ)

TREM CASABLANCA X RABAT (2 NOITES EM HOTEL 3 ESTRELAS COM CAFÉ DA MANHÃ) DIA 12/02: TREM RABAT X MARRAKECH; VOO MARRAKECH X GENEBRA (1 NOITE EM HOTEL 3 ESTRELAS SEM CAFÉ DA MANHÃ)

TREM RABAT X MARRAKECH; VOO MARRAKECH X GENEBRA (1 NOITE EM HOTEL 3 ESTRELAS SEM CAFÉ DA MANHÃ) DIAS 13/02 E 14/02: TREM GENEBRA X ZURIQUE; VOO ZURIQUE X VITÓRIA (CONEXÃO EM SÃO PAULO)

TREM GENEBRA X ZURIQUE; VOO ZURIQUE X VITÓRIA (CONEXÃO EM SÃO PAULO) VALOR POR PESSOA: R$ 12.538 (ENTRADA À VISTA DE R$ 2.370 E PARCELAMENTO SEM JUROS NO CRÉDITO)

R$ 12.538 (ENTRADA À VISTA DE R$ 2.370 E PARCELAMENTO SEM JUROS NO CRÉDITO) NÃO INCLUSO: TRANSFER AEROPORTO X HOTEL NA CHEGADA E TRANSFER ESTAÇÃO DE TREM X AEROPORTO NA SAÍDA; PASSEIOS E EXCURSÕES; INGRESSO PARA OS JOGOS E SEGURO SAÚDE VIAGEM.

Ingressos

Além dos custos da viagem e hospedagem, o torcedor tem que saber, é claro, dos valores dos ingressos para as partidas. A Fifa já iniciou a venda de ingressos para todas as partidas do torneio. Para a primeira partida, que acontece no dia 7 de fevereiro, em Tânger, os valores estão divididos em três categorias com os seguintes valores: R$ 50, R$ 76 e R$ 101.

Caso o clube brasileiro avance para a final, que será disputada no dia 11 de fevereiro, em Rabat, os valores são um poucos maiores: variam entre R$ 101 e R$ 202. Uma curiosidade é que quem comprar o ingresso para a grande final, está incluso a entrada na disputa de terceiro lugar, que acontece no mesmo dia e estádio, horas antes. Só não é permitido sair do estádio entre um jogo e outro.

Torcedor de Vitória vai ao Mundial

O estudante capixaba Gabriel Sobral é um dos torcedores que estará no Marrocos para ver o Mundial de Clubes. Ele também foi em 2019, no Catar, último ano em que o clube disputou a competição, e contou como foi a experiência de viajar para acompanhar o time de perto. Na final, o rubro-negro acabou sendo derrotado por 1 a 0 pelo Liverpool, da Inglaterra, na prorrogação.

Gabriel Sobral, torcedor do Flamengo que vai ao Mundial de Clubes, no Marrocos Crédito: Acervo pessoal

"Fui com a minha família toda (pai, mãe e irmão). Temos o costume de ir nos jogos do Flamengo sempre que dá. Foi uma experiência única. Tenho várias recordações boas. Tirando a partida que perdemos, foi incrível. Conhecemos a cidade, sentimos a atmosfera cheia de brasileiros, fomos ao hotel onde a delegação do Flamengo estava, foi muito bacana", contou.

Com a indefinição das sedes dos jogos da competição, Gabriel relatou uma certa dificuldade em se organizar para conseguir ir ao Marrocos. "Nós chegamos até a comprar passagem para outras duas cidades que estavam cotadas para receberem os jogos, mas acabaram mudando para Tânger e Rabat. Tivemos que gastar um pouco mais para trocar os locais das passagens e também tivemos dificuldade para comprar os ingressos por conta do site", relatou.