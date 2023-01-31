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Ficou salgado

Quanto custa ir ao Marrocos torcer pelo Flamengo no Mundial?

Torcedor rubro-negro que quiser sair do Espírito Santo rumo ao país africano para incentivar o time na luta pelo bi mundial terá que gastar bastante
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

31 jan 2023 às 19:44

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 19:44

Flamengo e Madureira se enfrentam no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Torcida do Flamengo durante jogo no Estádio Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira
O Mundial de Clubes está chegando. Entre os dias 1º a 11 de fevereiro, sete equipes de todos os continentes do planeta se reúnem em Marrocos para disputar o troféu de campeão do mundo. Na edição de 2023, o representante do continente sul-americano é o Flamengo, que conquistou a vaga após vencer a Libertadores em 2022.
Com 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, o rubro-negro certamente terá o apoio de parte de sua "Nação" no Marrocos, inclusive com representantes do Espírito Santo. Mas quanto um torcedor teria de gastar para ir apoiar o time carioca na luta pelo bicampeonato mundial no país africano?

VIAGEM

A Gazeta entrevistou o dono da agência de viagens “Viaje Mais, Pague Menos”, Guilherme Marinho. Segundo ele, a indefinição sobre as sedes das partidas dificultou a logística. Os locais só foram confirmados no dia 13 de janeiro, após sorteio realizado pela Fifa. O Flamengo vai estrear no dia 7 de fevereiro, em Tânger, contra o Wydad Casablanca, do Marrocos, ou o Al Hilal, da Arábia Saudita, que vão se enfrentar no próximo sábado (4). Se passar, o rubro-negro disputará a final no dia 11 de fevereiro, em Rabat.
“Toda hora mudaram alguma coisa. Falaram que ia ser em Marrakech. Aí foi definido que a primeira partida  seria em Tânger, e a final em Rabat. Então, essa indefinição acabou dificultando as reservas de passagem e hotel, que iam se esgotando rapidamente”, explicou Guilherme.
A reportagem teve acesso a um orçamento feito para dois passageiros para usarmos de referência de custos, sem incluir os gastos com alimentação e ingressos.
  • DIAS 3/02 E 4/02: VITÓRIA X LONDRES (CONEXÃO EM SÃO PAULO E ZURIQUE) - CLASSE ECONÔMICA
  • PERNOITE EM LONDRES 
  • DIA 5/02: VOO DIRETO PARA TANGER (3 NOITES EM HOTEL 5 ESTRELAS COM CAFÉ DA MANHÃ)
  • DIA 8/02: TREM TANGER X CASABLANCA (2 NOITES EM HOTEL 4 ESTRELAS SEM CAFÉ DA MANHÃ)
  • DIA 10/02: TREM CASABLANCA X RABAT (2 NOITES EM HOTEL 3 ESTRELAS COM CAFÉ DA MANHÃ)
  • DIA 12/02: TREM RABAT X MARRAKECH; VOO MARRAKECH X GENEBRA (1 NOITE EM HOTEL 3 ESTRELAS SEM CAFÉ DA MANHÃ)
  • DIAS 13/02 E 14/02: TREM GENEBRA X ZURIQUE; VOO ZURIQUE X VITÓRIA (CONEXÃO EM SÃO PAULO)
  • VALOR POR PESSOA: R$ 12.538 (ENTRADA À VISTA DE R$ 2.370 E PARCELAMENTO SEM JUROS NO CRÉDITO)
  • NÃO INCLUSO: TRANSFER AEROPORTO X HOTEL NA CHEGADA E TRANSFER ESTAÇÃO DE TREM X AEROPORTO NA SAÍDA; PASSEIOS E EXCURSÕES; INGRESSO PARA OS JOGOS E SEGURO SAÚDE VIAGEM.

Ingressos

Além dos custos da viagem e hospedagem, o torcedor tem que saber, é claro, dos valores dos ingressos para as partidas. A Fifa já iniciou a venda de ingressos para todas as partidas do torneio.  Para a primeira partida, que acontece no dia 7 de fevereiro, em Tânger, os valores estão divididos em três categorias com os seguintes valores: R$ 50, R$ 76 e R$ 101. 
Caso o clube brasileiro avance para a final, que será disputada no dia 11 de fevereiro, em Rabat, os valores são um poucos maiores: variam entre R$ 101 e R$ 202. Uma curiosidade é que quem comprar o ingresso para a grande final, está incluso a entrada na disputa de terceiro lugar, que acontece no mesmo dia e estádio, horas antes. Só não é permitido sair do estádio entre um jogo e outro.

Torcedor de Vitória vai ao Mundial

O estudante capixaba Gabriel Sobral é um dos torcedores que estará no Marrocos para ver o Mundial de Clubes. Ele também foi em 2019, no Catar, último ano em que o clube disputou a competição, e contou como foi a experiência de viajar para acompanhar o time de perto. Na final, o rubro-negro acabou sendo derrotado por 1 a 0 pelo Liverpool, da Inglaterra, na prorrogação.
Gabriel Sobral, torcedor do Flamengo que vai ao Mundial de Clubes, no Marrocos
Gabriel Sobral, torcedor do Flamengo que vai ao Mundial de Clubes, no Marrocos Crédito: Acervo pessoal
"Fui com a minha família toda (pai, mãe e irmão). Temos o costume de ir nos jogos do Flamengo sempre que dá. Foi uma experiência única. Tenho várias recordações boas. Tirando a partida que perdemos, foi incrível. Conhecemos a cidade, sentimos a atmosfera cheia de brasileiros, fomos ao hotel onde a delegação do Flamengo estava, foi muito bacana", contou.
Com a indefinição das sedes dos jogos da competição, Gabriel relatou uma certa dificuldade em se organizar para conseguir ir ao Marrocos. "Nós chegamos até a comprar passagem para outras duas cidades que estavam cotadas para receberem os jogos, mas acabaram mudando para Tânger e Rabat. Tivemos que gastar um pouco mais para trocar os locais das passagens e também tivemos dificuldade para comprar os ingressos por conta do site", relatou.
Assim como todo rubro-negro, Gabriel está confiante no título, mas alerta para o bom nível dos adversários. "O flamenguista sempre está confiante, mas sabemos que o Real Madrid é o favorito e ainda tem dois possíveis adversários fortes na semifinal. O jogo é jogado e estou torcendo muito para que o Flamengo ganhe", analisou. 

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