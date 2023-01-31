Torcedor pede namorada em casamento durante jogo do Vasco no ES

Danilo supreendeu Cintya com pedido de casamento no jogo Crédito: Reprodução / Instagram

Vasco perdeu para o Volta Redonda na noite da última segunda-feira (30), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca. No intervalo da partida, o Gigante da Colina perdia por 2 a 0. A torcida entoou o canto “O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor”, mas apesar do esforço nas arquibancadas, a virada não veio, mas o amor sim.

Ainda durante o intervalo, mesmo em meio a chateação geral com a derrota, o corretor de imóveis Danilo Almeida decidiu pedir a namorada Cintya Carvalho em casamento.

Danilo usava uma regata com a inscrição “Quer Casar Comigo?” por baixo de sua camisa do Vasco e surpreendeu a então namorada com o pedido. O momento foi registrado por amigos do casal e também pelas câmeras de transmissão da partida. Veja o vídeo;

Em entrevista para A Gazeta, o casal contou parte da história deles e também sobre o momento marcante na vida a dois. “Tudo começou em 2017. A gente se conheceu em um encontro de jovens da nossa paróquia. No começo a gente não se falava e não se dava muito bem”, inicia Danilo.

Apesar do começo difícil, Danilo e Cintya se aproximaram e começaram um relacionamento. O jovem conta que o que mais une o casal é justamente o amor e a raiva pelo Vasco. “Graças a Deus, nos momentos de jogos e festividade do clube, nós sempre estamos juntos comemorando, ou sofrendo”, conta Danilo, com bom humor.

Inicialmente, a ideia de Danilo era fazer o pedido no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, mas a vinda do Gigante da Colina ao Espírito Santo facilitou todo o processo.

“Eu já havia planejado e organizado as coisas sem ela desconfiar de nada. Mandei fazer as alianças em dezembro e o planejamento era fazer tudo em janeiro no RJ. Estava tudo esquematizado, até que transferiram o jogo aqui para o ES. Acabou que deu super certo e foi um momento incrível e muito especial”, frisou Danilo.

Aliança tem inscrição das iniciais do casal e da Cruz de Malta, símbolo do Vasco Crédito: Arquivo Pessoal

A agora noiva Cintya conta que realmente não fazia ideia do pedido, e todo o contexto fez com que tudo fosse mais especial. “Eu não desconfiei de nada, mas na quinta-feira (26), eu sonhei que Danilo tinha me pedido em casamento. Sonhei até com a aliança”, inicia.

Para ela, o momento ficará marcado para sempre. “Foi o momento mais especial da minha vida, por todo o contexto. Por ser a minha primeira vez em um estádio, por ter amigos ao nosso redor, por ser com Vasco e por ser com o cara que sempre sonhei”.

A imagem do pedido de casamento rodou o mundo e foi para as principais páginas de notícias do Vasco e também para outros portais de esporte. Mesmo com toda a repercussão, Cintya conta que ainda está incrédula com a situação. “A ficha ainda não caiu. Me pergunto toda hora: ‘isso tudo é por causa da gente?’ Uma energia tão boa, quem faz o Vasco ser grande é a nossa torcida. Na alegria e na dor o sentimento não para”, conta Cintya, citando parte de uma música da torcida vascaína.

Após o pedido, a jovem conta que o momento é de planejamento para o casamento. “Agora vamos sentar e conversar sobre tudo. Organizar nossa cabeça, nossas ideias e juntar dinheiro. É importante”, frisou, animada.