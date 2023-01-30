Real e Vitória lideram e Rio Branco afunda após 2ª rodada do Capixabão

Real Noroeste e Vitória venceram na segunda rodada do Campeonato Capixaba Crédito: Divulgação (Real Noroeste) e Clara Fafá (Vitória FC)

Real Noroeste e Vitória estão fazendo jus ao favoritismo e já se isolam entre os líderes após duas rodadas do Capixabão. Do outro lado da tabela, o Rio Branco amargou a segunda derrota e já afunda na zona de rebaixamento.

Entre quarta-feira (25) e domingo (29), mais cinco partidas foram realizadas e nenhum empate foi registrado. Confira o resumo da rodada.

Porto Vitória 1 x 3 Vitória

Recém-chegado na elite do futebol capixaba, o Porto Vitória entrou em campo com um elenco bem conhecido pelo Alvianil de Bento Ferreira.

Apesar do embalo depois da vitória por 2 a 1 sobre o Rio Branco, o Porto foi envolvido pelo futebol do alvianil e acabou derrotado por 3 a 1. Os gols do Vitória foram marcados por João Paulo, Rogivan (contra) e Tony. Já o Porto Marcou com Alex Pixote.

Conquistando mais um trunfo, o Vitória se reafirmou entre os favoritos ao título de 2023. Com 6 pontos e 100% de aproveitamento, o Vitória está na vice-liderança, ficando atrás do Real Noroeste pelo saldo de gols.

Estrela do Norte 1 x 0 Nova Venécia

Jogando na noite de quinta-feira (26), no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, o Estrela do Norte fez valer o mando de campo e venceu a equipe do Nova Venécia por 1 a 0, com gol de Santiago.

O Estrela vinha de derrota para a equipe do Serra e o Nova Venécia entrou em campo após vitória na primeira rodada, quando venceu o Vilavelhense.

Ambos têm três pontos. Pelo saldo de gols, o Estrela figura na 7° colocação, e o Nova Venécia está em 4° lugar na tabela do Campeonato Capixaba.

Serra 1 x 2 Real Noroeste

Serra e Real Noroeste se enfrentaram no Robertão, na Serra, na última sexta-feira (27). Atual bicampeão capixaba, o time merengue veio até a Grande Vitória e conseguiu superar o tricolor serrano por 2 a 1. Para o Real, Victor Salvador e Piauí marcaram. O gol do Serra foi marcado por Alex Camillo.

O Real abriu o placar logo no início do primeiro tempo e dominou a partida até o fim da etapa inicial. Levou o empate no primeiro minuto do segundo tempo, mas foi superior no jogo para fazer o segundo gol aos 29 minutos da segunda etapa e consolidar a vitória.

A equipe de Águia Branca está no topo da tabela do estadual, com seis pontos, enquanto o Serra figura no 6° lugar, com três.

Vilavelhense 3 x 0 Rio Branco

Jogando no Kleber Andrade, em Cariacica, o Rio Branco parecia ser o favorito para a partida da tarde de sábado (28). O Vilavelhense não se acanhou e construiu sua vitória logo no primeiro tempo. Com gols aos 12 e aos 35 minutos da primeira etapa, o time de Vila Velha já colocava o Rio Branco em situação complicada.

No segundo tempo, o Vilavelhense, que agora é o 3º colocado, marcou mais uma vez e conquistou os primeiros três pontos no Campeonato Capixaba. Já o Rio Branco caiu para a nona posição, sem pontos ganhos, e está na zona de rebaixamento do Estadual.

Desportiva 2 x 0 Atlético Itapemirim

Em jogo de portões fechados por conta da punição aplicada para a torcida da Desportiva, a Locomotiva Grená não teve uma grande atuação, mas ainda assim venceu o time de Itapemirim por 2 a 0. O primeiro tempo não teve lances de perigo e ninguém abriu o marcador.

Já no segundo tempo, a Desportiva se colocou em postura mais agressiva e fez 1 a 0 após bela cobrança de falta de Walber. Aos 33 minutos, fez o segundo gol com Marlon, que havia acabado de sair do banco.

Com a vitória, a Desportiva conquistou os primeiros três pontos no Capixabão e ocupa o 5° lugar na tabela. Já a equipe do Atlético Itapemirim amargou duas derrotas consecutivas e é a lanterna do campeonato.

Próximos jogos