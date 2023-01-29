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Ficou na bronca

VP critica nível do Carioca e vê gol irregular do Palmeiras contra Fla

Treinador português afirmou que o nível do Campeonato Estadual é insuficiente para preparar a equipe para os grandes jogos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jan 2023 às 21:08

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 21:08

Vítor Pereira falou sobre os erros do Flamengo na Supercopa do Brasil
Vítor Pereira falou sobre os erros do Flamengo na Supercopa do Brasil Crédito: Ettore Chiereguini/AGIF
O técnico Vítor Pereira concedeu entrevista coletiva com reclamações após o vice do Flamengo na Supercopa do Brasil. Depois da derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, hoje, no estádio Mané Garrincha, VP detonou o nível do Campeonato Carioca e apontou que o quarto gol do rival na decisão, marcado por Gabriel Menino, foi irregular.

Veja abaixo as respostas de Vítor Pereira:

Críticas ao Campeonato Carioca. "Preparar para um jogo desse contra o Palmeiras jogando o Carioca o transfere é quase nulo. Esse jogo de hoje foi importante para nos preparar para o Mundial. O nível competitivo de hoje foi muito mais alto [do que os jogos do Carioca]. Agora vamos corrigir aquilo que tem a corrigir para chegarmos mais fortes no Mundial".
Análise da final. "Um jogo com muitos gols, muito corrido. Isso não quer dizer que seja bem jogado. Acredito eu, por todas as indicações que tenho, que um gol irregular decidiu um jogo desses, segundo as informações que tenho. Registrar a atitude dos jogadores, quiseram sempre dar a volta ao resultado. Estivemos duas vezes em desvantagem e conseguimos marcar. Tivemos a oportunidade de fazer o quarto, mas acabamos por sofrer o quarto".
Vacilos da defesa do Fla. "Temos de melhorar no ponto de vista defensivo. Tem que ser mais consistentes. Temos que defender com bola. Esse time tem muitos jogadores com propensão ofensiva, está sempre perto de fazer o gol. Temos de nos tornar mais fortes defensivamente. Já tinha falado nos jogos anteriores. Estamos no início do processo, a começar o trabalho agora, naturalmente essa equipe tem de saber defender com bola".
Fla mais frágil sem João Gomes? "Se nós olharmos para a nossa equipe, a nossa equipe tem muitos jogadores técnicos. Não vejo uma equipe muito forte fisicamente, nas suas características. Os jogadores mais criativos fisicamente não são jogadores fortes. Não estivemos bem no primeiro tempo taticamente. Não conseguimos fazer nosso jogo, e nosso jogo é com bola. Ter paciência e esperar o momento certo de acelerar. Primeiro tempo foi muito físico, corrido. Como não tivemos a bola, entramos no jogo dele, e o jogo entrou no aspecto físico, e nisso eles são melhores do que nós".
Motivo das substituições. "As nossas substituições são sempre no sentido de perceber quem está com dificuldade na parte física. Gerson correu muito e ficou desgastado. Defensivamente se desgastou mais do que devia para estar fresco para jogar com a qualidade que tem em termos ofensivos. Ele foi obrigado a fechar o corredor. Arrascaeta, na minha opinião, estava desgastado. Com o Palmeiras fechado atrás, entendemos que precisávamos de jogadores frescos, com 1 contra 1, daí a entrada do França e do Cebola, para conseguirmos furar o bloco".

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