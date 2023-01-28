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Após vice, Gabigol diz que Flamengo precisa de tempo para evoluir com VP

Atacante rubro-negro marcou dois gols na derrota por 4 a 3 para o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jan 2023 às 19:56

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 19:56

Gabigol foi um dos poucos jogadores do Flamengo que não estiveram abaixo do nível habitual
Gabigol foi um dos poucos jogadores do Flamengo que não estiveram abaixo do nível habitual Crédito: Flamengo/Divulgação
Autor de dois dos três gols do Flamengo na derrota por 4 a 3 para o Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil, Gabigol admitiu que o Rubro-Negro precisa melhorar, mas evitou tratar o vice-campeonato como algo que abale a equipe, assumida recentemente por Vítor Pereira, para a sequência da temporada.
O camisa 10 do Fla afirmou que o elenco precisa de tempo para assimilar o novo trabalho e pediu "racionalidade".
"Claro que queríamos ganhar, mas temos que ser um pouco racionais. É um novo trabalho, precisamos melhorar e precisamos de tempo, é normal. Empatamos com o Madureira e acaba o mundo, ganha de cinco no Maracanã e é o melhor. Futebol brasileiro é assim. Temos que ser racionais. Queríamos ganhar, mas foi um grande jogo", disse Gabigol, em entrevista à TV Globo.
"O placar elástico é por causa do início de temporada. Na Libertadores foi pegado, com menos gols. Se fosse no meio de temporada, seria diferente. Agora é melhorar e ver os vídeos para jogar o Mundial", continuou o atacante.
O Flamengo estreia no Mundial de Clubes no dia 7 de fevereiro, contra Al Hilal ou Wydad Casablanca. Antes, o Rubro-Negro entra em campo pelo Campeonato Carioca na quarta-feira (1), contra o Boavista.

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