Onde assistir aos jogos da Supercopa e dos Estaduais no fim de semana

Supercopa do Brasil
- Palmeiras x Flamengo
- Quando: 28/01 (sábado), às 16h30
- Local: Estádio Mané Garrincha (Brasília-DF)
- Transmissão: TV Gazeta e SporTV
Campeonato Capixaba - 2ª rodada
- Vilavelhense x Rio Branco
Quando: 28/01 (sábado), às 16h
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Desportiva x Atlético Itapemirim
Quando: 29/01 (domingo), às 10h
Local: Engenheiro Araripe, Cariacica
Transmissão: TVE Espírito Santo
Campeonato Carioca - 5ª rodada
- Fluminense x Botafogo
Quando: 29/01 (domingo), às 18h
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Band TV (canal aberto) e BandSports (canal fechado)
- Vasco x Volta Redonda
Quando: 30/01 (segunda-feira), às 20h
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Transmissão: Cazé TV (YouTube)
Campeonato Paulista - 5ª rodada
- Santos x Ferroviária
Quando: 28/01 (sábado), às 18h30
Local: Canindé, São Paulo
Transmissão: TNT (canal fechado) e HBO Max (streaming)
- São Paulo x Corinthians
Quando: 29/01 (domingo), às 18h30
Local: Morumbi, São Paulo
Transmissão: Paulistão Play (YouTube) e Premiere (pay-per-view)
Campeonato Mineiro - 2ª rodada
- Cruzeiro x Athletic
Quando: 28/01 (sábado), às 10h30
Local: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: SporTV e Premiere (pay-per-view)
- Tombense x Atlético-MG
Quando: 29/01 (domingo), às 11h
Local: Soares de Azevedo, Muriaé
Transmissão: Premiere (pay-per-view)
- América-MG x Villa Nova
Quando: 29/01 (domingo), às 18h30
Local: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: SporTV e Premiere (pay-per-view)