Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Onde assistir aos jogos da Supercopa e dos Estaduais no fim de semana
Futebol

Onde assistir aos jogos da Supercopa e dos Estaduais no fim de semana

Confira datas, horários, locais e transmissões das principais partidas de sábado (28), domingo (29) e segunda-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2023 às 07:00

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 07:00

Desportiva, Vasco e Atlético-MG entram em campo neste fim de semana
Desportiva, Vasco e Atlético-MG entram em campo nesta rodada Crédito: Desportiva (Clara Fafá); Divulgação (Vasco e Atlético-MG)

Supercopa do Brasil

  • Palmeiras x Flamengo
  • Quando: 28/01 (sábado), às 16h30
  • Local: Estádio Mané Garrincha (Brasília-DF)
  • Transmissão: TV Gazeta e SporTV

Campeonato Capixaba - 2ª rodada

  • Vilavelhense x Rio Branco
    Quando:     28/01 (sábado), às 16h
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Desportiva x Atlético Itapemirim
    Quando: 29/01 (domingo), às 10h
    Local: Engenheiro Araripe, Cariacica
    Transmissão: TVE Espírito Santo

Campeonato Carioca - 5ª rodada

  • Fluminense x Botafogo
    Quando:     29/01 (domingo), às 18h
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Band TV (canal aberto) e BandSports (canal fechado)

  • Vasco x Volta Redonda
    Quando:     30/01 (segunda-feira), às 20h
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Transmissão: Cazé TV (YouTube)

Campeonato Paulista - 5ª rodada

  • Santos x Ferroviária
    Quando:     28/01 (sábado), às 18h30
    Local: Canindé, São Paulo
    Transmissão: TNT (canal fechado) e HBO Max (streaming)

  • São Paulo x Corinthians
    Quando:     29/01 (domingo), às 18h30
    Local: Morumbi, São Paulo
    Transmissão: Paulistão Play (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

Campeonato Mineiro - 2ª rodada

  • Cruzeiro x Athletic
    Quando:     28/01 (sábado), às 10h30
    Local: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão:  SporTV e Premiere (pay-per-view)

  • Tombense x Atlético-MG 
    Quando:     29/01 (domingo), às 11h
    Local: Soares de Azevedo, Muriaé
    Transmissão: Premiere (pay-per-view)

  • América-MG x Villa Nova
    Quando:     29/01 (domingo), às 18h30
    Local: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: SporTV e Premiere (pay-per-view)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Esportes Futebol Minas Gerais São Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados