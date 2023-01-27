Advogado sugere pulseira eletrônica para tirar Daniel Alves da prisão

SÃO PAULO - O advogado Cristóbal Martell, um dos responsáveis pela defesa de Daniel Alves, afirmou nesta sexta-feira (27) que irá sugerir medidas cautelares para pedir o fim da prisão preventiva do jogador, como por exemplo o uso de uma pulseira eletrônica ou a retirada do passaporte. A informação é do canal de televisão espanhol Antena 3.

Segundo a reportagem, a tendência é que a defesa apresente recurso ainda nesta sexta (27) ou na segunda-feira (30). O prazo termina na terça (31). O objetivo é minimizar um dos principais argumentos da juíza Maria Concepción Canton Martín, que alegou risco de fuga.

Daniel Alves entregou escritura de sua casa em Barcelona para mostrar que não pretende fugir do país Crédito: Instagram/Reprodução

De acordo com o jornal El Periodico, Daniel Alves entregou a escritura de uma casa em Barcelona onde vive a mulher, Joana Sanz, em um tentativa de demonstrar as suas raízes na Espanha. Outro aspecto que pesa a seu favor é o fato de o Pumas ter rescindido o seu contrato, tirando a necessidade de retornar ao México. Em seu depoimento inicial, o jogador havia revelado a intenção de retornar ao país latino no dia seguinte.

A reportagem conta ainda que a defesa de Daniel Alves sustenta que o atleta deu três diferentes versões em seu depoimento porque tentou esconder a infidelidade da sua mulher, a modelo espanhola Joana Sanz. À juíza do caso, o atleta declarou que manteve relação sexual com a jovem, pois ela se lançou sobre ele. "Eu me permiti fazer isso", disse.