Polícia preparou 'armadilha' para prender Daniel Alves, diz jornal

SÃO PAULO - Para atrair Daniel Alves de volta a Barcelona e conseguir efetuar sua prisão, a polícia catalã (Mossos d'Esquadra) planejou uma "armadilha". O jornal espanhol El Correo aponta que, a partir da oitiva de testemunhas e da vítima, além da coleta de provas, como as gravações das câmeras de segurança, foi possível traçar uma estratégia para que jogador voltasse à Espanha e fosse detido.

Daniel Alves estava no México, antes de voltar à Espanha para prestar depoimento Crédito: ANDRE PENNER/AP

O plano contou com vazamento proposital de informações e oferta de reunião informal, que se mostrou fictícia e serviu para conduzir o jogador para atrás das grades.

Logo na primeira semana do ano, dias após o ocorrido (30 de dezembro), os investigadores da agressão sexual cometida por Daniel Alves viram a denúncia se tornar mais robusta. As testemunhas e a vítima não prestaram depoimentos conflitantes. A descrição da tatuagem na parte íntima de Daniel Alves também corroborou com a averiguação da veracidade da denúncia.

A prima da vítima ratificou a informação de que Daniel Alves tentou algumas vezes tocá-las nas partes íntimas. Um dos funcionários afirmou que o lateral-direito brasileiro insistiu para que a vítima e suas amigas fossem a seu encontro na área vip da casa noturna Sutton, em Barcelona.

Primeiro passo

A primeira estratégia dos Mossos d'Esquadra foi vazar informações. A principal seria apenas confirmar que havia realmente uma denúncia por agressão sexual contra Daniel Alves. Sem que a polícia catalã precisasse colocar o plano em execução plena, a falsa informação de que o jogador esteve no banheiro com a vítima por 47 segundos acabou auxiliando o esquema.

Foi em meio a essas notícias que Daniel Alves gravou um vídeo para o programa Y Ahora Sonsoles, da Antena 3, negando as acusações e dizendo que desconhecia a mulher de 23 anos que o denunciara. Nesse instante, os Mossos d'Esquadra observaram uma boa oportunidade para deter o jogador. O entrave era o atleta não estar em território espanhol.

Plano em prática

Daniel Alves, como jogador do Pumas, estava no México. Se voltasse ao Brasil, sem acordos de extradição com a Espanha, a prisão se tornaria impossível. A morte da sogra de Daniel Alves, María del Carmen Sanz, serviu de pretexto para atrair o brasileiro de volta à Espanha. A polícia entrou em contato com a defesa de Daniel Alves e propôs uma reunião informal, cuja finalidade era esclarecer o que aconteceu em 30 de janeiro.