Mulher de Daniel Alves desmente jornal e nega apoio a jogador

Daniel Alves com a mulher, a modelo espanhola Joana Sanz Crédito: Divulgação

A mulher de Daniel Alves, modelo e empresária espanhola Joana Sanz, foi às redes sociais para desmentir o jornal El Confidencial, que havia indicado que uma de suas publicações havia sido em apoio ao jogador. Ele está preso desde a última sexta-feira (20), acusado de agressão sexual, após prestar depoimento em Barcelona, na Espanha.

Por meio de seu Instagram, Joana fez um story com a frase "Coração, aguente tanta dor, por favor." Ao reproduzir a publicação, o jornal indicou que seria uma mensagem para Daniel Alves. A modelo fez nova postagem nesta terça-feira (24), desmentindo a história.

Ela publicou um print da matéria, na qual é citada defendendo Daniel Alves. "Mentira. Não deturpem ou interpretem mal o que digo", escreveu Joana. "Coração, aguente tanta dor é de mim para mim mesma", reforçou a modelo. Nesta segunda-feira (23), ela já havia postado um vídeo no qual agradecia às mensagens de apoio neste momento difícil.

Além da prisão de Daniel Alves, Joana lida com a morte de sua mãe, Maria del Carmen. As supostas mensagens em apoio ao jogador foram publicadas na última semana, antes de sua prisão.