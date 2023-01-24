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'Não deturpem'

Mulher de Daniel Alves desmente jornal e nega apoio a jogador

A modelo espanhola Joana Sanz publicou imagem nas redes sociais com a frase "Coração, aguente tanta dor, por favor", confundida com apoio ao jogador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jan 2023 às 17:56

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 17:56

Notas fiscais revelam viagens de Michelle Bolsonaro, Carlos e Jair Renan
Daniel Alves com a mulher, a modelo espanhola Joana Sanz Crédito: Divulgação
A mulher de Daniel Alves, modelo e empresária espanhola Joana Sanz, foi às redes sociais para desmentir o jornal El Confidencial, que havia indicado que uma de suas publicações havia sido em apoio ao jogador. Ele está preso desde a última sexta-feira (20), acusado de agressão sexual, após prestar depoimento em Barcelona, na Espanha.
Por meio de seu Instagram, Joana fez um story com a frase "Coração, aguente tanta dor, por favor." Ao reproduzir a publicação, o jornal indicou que seria uma mensagem para Daniel Alves. A modelo fez nova postagem nesta terça-feira (24), desmentindo a história.
Ela publicou um print da matéria, na qual é citada defendendo Daniel Alves. "Mentira. Não deturpem ou interpretem mal o que digo", escreveu Joana. "Coração, aguente tanta dor é de mim para mim mesma", reforçou a modelo. Nesta segunda-feira (23), ela já havia postado um vídeo no qual agradecia às mensagens de apoio neste momento difícil.
Além da prisão de Daniel Alves, Joana lida com a morte de sua mãe, Maria del Carmen. As supostas mensagens em apoio ao jogador foram publicadas na última semana, antes de sua prisão.
Preso preventivamente desde a última sexta-feira (20), Daniel Alves é acusado de agressão sexual, que teria sido cometida no dia 30 de dezembro, em uma boate em Barcelona. Nesta segunda-feira (23), o lateral-direito foi transferido de prisão na cidade. Ele permanecerá em reclusão até seu julgamento, que ainda não tem uma data definida.

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