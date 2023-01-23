Tatuagem íntima foi decisiva para prisão de Daniel Alves, diz jornal

BARCELONA - A descrição feita pela vítima da tatuagem de uma meia-lua na parte inferior do abdômen de Daniel Alves ajudou a convencer a Justiça espanhola que o jogador ficou sem roupa no banheiro da boate de Barcelona. A informação é do jornal El Mundo, da Espanha.

Em seu depoimento, a vítima chegou a descrever com detalhes a tatuagem, que teria ficado bem visível durante o ato em que ela acusa como estupro. A mulher disse que conseguiu ver a tatuagem quando Daniel Alves tentou forçá-la a fazer sexo oral.

Daniel Alves foi transferido para outra prisão na Espanha, nesta segunda-feira (23) Crédito: Instagram/Reprodução

Na primeira versão de seu depoimento, Daniel Alves disse que estava sentado no vaso sanitário, vestido, e que foi abordado pela mulher que invadiu a cabine e sentou em seu colo. A juíza questionou o jogador sobre a tatuagem: como a vítima conseguiu ver a meia-lua se ele não havia se levantado e, portanto, estaria com a tatuagem coberta pela camisa.

Daniel Alves mudou a sua versão e admitiu que se levantou quando a vítima entrou na cabine. A tatuagem — que vai desde o abdômen até a zona genital — acabou sendo decisiva para que o jogador tivesse a prisão preventiva decretada, segundo o jornal.

Daniel Alves foi transferido na manhã desta segunda-feira (23) para a prisão de Brians 2, a poucos metros de Brians 1, onde estava preso de forma provisória desde a sexta-feira (20).

A transferência aconteceu por motivos de segurança: Brians 2 tem cerca de 80 detentos por módulo, contra quase 200 de Brians 1. A ideia das autoridades de Justiça é reduzir o impacto da presença do brasileiro na rotina normal de funcionamento da prisão. Em uma unidade com menos presos, a tarefa fica mais fácil.