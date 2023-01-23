Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Tatuagem íntima foi decisiva para prisão de Daniel Alves, diz jornal
Na Espanha

Tatuagem íntima foi decisiva para prisão de Daniel Alves, diz jornal

Em depoimento, vítima descreveu com detalhes a tatuagem do jogador, o que contribuiu para que ele fosse preso por suspeita de estupro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jan 2023 às 20:29

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 20:29

BARCELONA - A descrição feita pela vítima da tatuagem de uma meia-lua na parte inferior do abdômen de Daniel Alves ajudou a convencer a Justiça espanhola que o jogador ficou sem roupa no banheiro da boate de Barcelona. A informação é do jornal El Mundo, da Espanha.
Em seu depoimento, a vítima chegou a descrever com detalhes a tatuagem, que teria ficado bem visível durante o ato em que ela acusa como estupro. A mulher disse que conseguiu ver a tatuagem quando Daniel Alves tentou forçá-la a fazer sexo oral.
Daniel Alves, jogador de futebol
Daniel Alves foi transferido para outra prisão na Espanha, nesta segunda-feira (23) Crédito: Instagram/Reprodução
Na primeira versão de seu depoimento, Daniel Alves disse que estava sentado no vaso sanitário, vestido, e que foi abordado pela mulher que invadiu a cabine e sentou em seu colo. A juíza questionou o jogador sobre a tatuagem: como a vítima conseguiu ver a meia-lua se ele não havia se levantado e, portanto, estaria com a tatuagem coberta pela camisa.
Daniel Alves mudou a sua versão e admitiu que se levantou quando a vítima entrou na cabine. A tatuagem — que vai desde o abdômen até a zona genital — acabou sendo decisiva para que o jogador tivesse a prisão preventiva decretada, segundo o jornal.
Daniel Alves foi transferido na manhã desta segunda-feira (23) para a prisão de Brians 2, a poucos metros de Brians 1, onde estava preso de forma provisória desde a sexta-feira (20). 
A transferência aconteceu por motivos de segurança: Brians 2 tem cerca de 80 detentos por módulo, contra quase 200 de Brians 1. A ideia das autoridades de Justiça é reduzir o impacto da presença do brasileiro na rotina normal de funcionamento da prisão. Em uma unidade com menos presos, a tarefa fica mais fácil. 
O departamento afirma que a transferência não foi decidida para dar privilégios ao jogador, mas a fim de evitar mudanças na rotina dos demais detentos. Na nova prisão, Dani Alves passará novamente pelos procedimentos de triagem, aos quais já foi submetido na sexta-feira (20): fotos, exame médico e impressões digitais.

LEIA MAIS

Ingressos para jogo do Vasco no Kleber Andrade vão custar R$ 120

Diniz e Keno agradecem apoio da torcida do Fluminense no ES

Filipe Luís diz que chegou a duvidar que ia voltar a jogar futebol

Daniel Alves é transferido de presídio por motivos de 'segurança e convivência'

Morte do radialista Gilson Ricardo comove amigos e fãs de futebol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Violência Contra a Mulher mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde
Imagem de destaque
Afrika Bambaataa, pioneiro do hip hop, morre aos 67 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados